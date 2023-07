Emittent / Herausgeber: Montano Real Estate GmbH / Schlagwort(e): Verkauf

Montano Real Estate GmbH: Investcorp und Montano Real Estate verkaufen verbleibende zwei Objekte des Eschborner KÖ-Campus für 70 Mio. Euro



12.07.2023 / 07:30 CET/CEST

Investcorp und Montano Real Estate verkaufen verbleibende zwei Objekte des Eschborner KÖ-Campus für 70 Mio. Euro Käufer der in diesem Jahr bisher größten Transaktion am Frankfurter Investmentmarkt ist der von ADVENIS Germany beratene Fonds SCPI Eurovalys

KÖ-Campus durch umfassende ESG- und Modernisierungsmaßnahmen auf ökologisch zeitgemäßem Stand München, 12. Juli 2022 - Investcorp hat mit der Unterstützung von Montano Real Estate GmbH ("Montano", www.montano.eu), die beiden verbleibenden Häuser des Eschborner KÖ-Campus für einen Verkaufspreis in Höhe von 70 Mio. Euro an den SCPI Eurovalys, einen von ADVENIS REIM verwalteten und von ADVENIS Germany beratenen Fonds, verkauft. Damit ist die Transaktion die in diesem Jahr bisher größte am Frankfurter Investmentmarkt. Nachdem das Gebäude KÖ3 bereits im August 2022 an Conren Land veräußert wurde, ist der KÖ-Campus nunmehr vollständig veräußert. Der KÖ-Campus wurde 1991 erbaut und im Jahre 2018 umfassend saniert und modernisiert. Seit Ankauf des KÖ-Campus im Juli 2018 durch Investcorp fungierte Montano als hochspezialisierter Partner für Investitionen im Commercial Real Estate als Asset Manager für das Gesamtensemble und begleitete sowohl die Ankaufs- als auch beide Verkaufstransaktionen. Anfang 2022 hat Montano in den zusammen knapp 40.000 qm Gesamtmietfläche im Rahmen seiner aktiven Asset Management Strategie umfassende Modernisierungs- und ESG-Maßnahmen umgesetzt. Die Tiefgaragen- und Außenplätze wurden elektrifiziert, die Seiteneingänge modernisiert und die Gebäude durch zusätzliche ESG-Maßnahmen auf einen ökologischen und zeitgemäßen Stand gebracht. Dazu gehörten die Installation von energieeffizienten LED-Leuchtmitteln und Bewegungsmeldern, die Implementierung von CO2-Messgeräten in den Büroräumen sowie Nachrüstung von Fahrradständern. Um den Anforderungen an moderne Arbeitswelten Rechnung zu tragen, wurde unter anderem ein "New Work-Konzept" mit Hilfe von Glaselementen, offenen Büroflächen im Industrielook, modernste Phone-Boxen, Community Areas sowie eine Mooswand im Eingangsbereich umgesetzt. Bis Ende 2022 konnte Montano dadurch acht neue Büromieter für den KÖ-Campus gewinnen und den Büroleerstand komplett zu beseitigen. Die Mietverträge konnten langfristig auf im Durchschnitt über acht Jahre abgeschlossen werden. Die Gebäude verfügen über eine namhafte, gut diversifizierte Mieterstruktur und die Mieten konnten deutlich gesteigert werden. "Wir sehen uns gegenüber Umwelt und Gesellschaft verpflichtet, Nachhaltigkeitsziele hinsichtlich ökologischer, sozialer und ethischer Aspekte gerade im Bereich von Bestandsimmobilien umzusetzen. Schöner Nebeneffekt: Modernisierungsmaßnahmen erhöhen den Wert der Immobilien und führen letztendlich zu erfolgreichen Transaktionen, genau wie hier beim KÖ-Campus", so Julius Falcinelli, Head of Asset Management von Montano Real Estate. "Direkt zum Start unseres Engagements 2018 haben wir die ökologische Transformation des Gesamtensembles angestoßen und dieses innerhalb von fünf Jahren neu aufgestellt, für diese Arbeit ernten wir nun die Früchte." JLL hat die Transaktion vermittelt, CMS Hasche Sigle hat den Verkäufer und Norton Rose Fulbright den Käufer rechtlich beraten. Die operative Verwaltung der Immobilien übernimmt ADVENIS Germany. Über Montano Real Estate

Montano ist der hochspezialisierte, gleichgesinnte Partner für Commercial Real Estate. Wir handeln konsequent unternehmerisch und machen Komplexes einfach. Von Büros in München, Frankfurt und Berlin aus sondieren wir den Markt. Chancen erkennen wir schnell und nutzen sie beherzt. Seit über 10 Jahren entwickeln wir Investmentprodukte für deutsche und internationale institutionelle Anleger und verfolgen dabei konsequent die Ziele Nachhaltigkeit, Rendite- und Wertsteigerung.

