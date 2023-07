HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4519/ Martina Forsthuber ist Country Managerin Österreich beim Münchner Fintech Scaleable. Davor war die Salzburgerin u.a. bei der Deutsche Bank. Wir sprechen über Early Years im Wealth Management bei der UBM, über die Inter American Development Bank in Washington und dann die lange Phase bei der Deutsche Bank, schlesslich den Wechsel ins Management von Scalable. Hier reden wir u.a. über Payment for Orderflow , Gettex, Goldman Bonds, die Baader Bank, ETFs, die Frauenquote und den Börsentag in Wien. Im Gespräch bleibt auch Zeit für eine Anekdote rund um Hubert von Goisern und Hannelore Veit. Und Buy the Dip kann man auch kulinarisch sehen.https://at.scalable.capital About: Die Serie Börsepeople ...

