Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal bei den Autoverkäufen zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Verkäufe um sechs Prozent auf 515.700 Fahrzeuge gestiegen, wie der Autobauer am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Vor allem auf dem Heimatmarkt zogen die Geschäfte prozentual kräftig an. Die Aktie ging am Dienstag mit einem Plus von 0,7 Prozent aus dem Handel.In Deutschland wurden den Angaben zufolge im zweiten Quartal 58.600 Autos verkauft - ein Plus von 23 Prozent. Auf dem europäischen ...

