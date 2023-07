DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LNG-TERMINAL - Das geplante LNG-Terminal auf der Insel Rügen steht vor neuen Hindernissen. Ein Gutachten im Auftrag des Ostseebades Binz konstatiert nach Informationen der Süddeutschen Zeitung "signifikante Lücken, Mängel und Unschlüssigkeiten" in den Antragsunterlagen für die benötigte neue Gasleitung zum Festland. So seien "Störfallrisiken" zu befürchten, weil die Pipeline am Meeresboden stellenweise nicht ausreichend tief verlegt werde. Auch kreuze die Leitung streckenweise ein Küstenschutzgebiet oder verlaufe in unmittelbarer Nähe dazu. "Hiermit stehen dem Projekt von vornherein unüberwindliche Hindernisse entgegen", heißt es in dem Gutachten. (Süddeutsche Zeitung)

CHINA-STRATEGIE - Die China-Strategie der Bundesregierung ist laut Informationen des Handelsblatts auf der Zielgeraden. Stand Dienstag sei sie Tagesordnungspunkt auf der Kabinettssitzung für Donnerstag. Mit Verweis auf mit dem Vorgang vertrauten Personen soll sich bei den verbleibenden strittigen Punkten eine Kompromisslösung abzeichnen. Zuletzt waren weitergehende Transparenzregeln sowie Stresstests für Unternehmen mit umfassendem Chinageschäft strittig. Das Papier sei "bis auf allerletzte Kleinigkeiten geeint", hieß es aus Regierungskreisen. Das federführende Auswärtige Amt wollte sich gegenüber der Zeitung nicht zu dem Stand der Verhandlungen äußern. (Handelsblatt)

ENTLASTUNGEN - Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat ein großes Steuerpaket zugunsten der Wirtschaft geschnürt. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Mittwochsausgabe berichtet, hat er ein "Wachstumschancengesetz" mit knapp fünfzig steuerpolitischen Maßnahmen vorbereitet. Nach FAZ-Informationen hat das gesamte Paket eine Entlastungswirkung von jährlich rund 6 Milliarden Euro. Es enthält nach Angaben der Zeitung die im Koalitionsvertrag angekündigte Investitionsprämie für Unternehmen, eine üppigere Forschungsförderung und eine großzügigere Verlustverrechnung. Zudem wolle der Minister Personengesellschaften mehr Wahlmöglichkeiten geben, damit sie nicht härter als Kapitalgesellschaften besteuert werden, heißt es. Mit den steuerpolitischen Änderungen wolle Lindner "die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken und Spielräume eröffnen für Investitionen und Innovationen". Außerdem gelte es, Steuerbürokratie abzubauen. Der Minister habe die Ressortabstimmung eingeleitet. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

KI-START-UPS/EUROPA - Trotz vielversprechender Start-ups fällt Europa bei Investments in KI-Unternehmen weiter zurück, berichtet das Handelsblatt mit Verweis auf zwei exklusive Auswertungen für die Zeitung. Die USA bauen im Gegenzug ihre Führungsposition aus. Laut Analysehaus Pitchbook wurden in Europa im ersten Halbjahr 2023 bei 646 Deals 3,7 Milliarden US-Dollar eingenommen, im zweiten Halbjahr 2022 bei 761 Deals 4,6 Milliarden Dollar. In den USA gab es hingegen im ersten Halbjahr 1.129 Wagniskapitaldeals im Bereich KI und maschinelles Lernen, 30,8 Milliarden Dollar flossen in entsprechende Start-ups, fast doppelt so viel wie die 15,6 Milliarden Dollar bei 1.249 Deals im zweiten Halbjahr 2022. Laut Analysehaus Dealogic werden europäische KI-Start-ups deutlich schneller zum ausländischen Übernahmeziel. (Handelsblatt)

ERBSCHAFTSSTEUER - Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat sich für eine umfassende Reform der Erbschaftsteuer ausgesprochen. "Die aktuelle Erbschaftsteuer ist unfair, weil Erbschaften, bei denen es um anderes als Betriebsvermögen geht, teilweise sehr hoch besteuert werden, Erben von Betriebsvermögen werden dagegen oft niedrig besteuert", sagte Fuest. Wenn schon eine Erbschaftsteuer erhoben werde, sollte die Lastenverteilung fair sein. (Welt)

KI/CHINA - China arbeitet Informanten zufolge an strengeren Regeln für generative künstliche Intelligenz, um eine Balance zwischen der Ermutigung von Unternehmen zur Entwicklung der Technologie und dem Wunsch nach Kontrolle der Inhalte zu schaffen. Die chinesische Cyberspace-Verwaltung, die mächtige Internetaufsichtsbehörde, will ein System schaffen, das Unternehmen zwingt, eine Lizenz einzuholen, bevor sie generative KI-Modelle veröffentlichen, so zwei Personen, die den Regulierungsbehörden nahe stehen. Die Vorschrift verschärfe den im April veröffentlichten Entwurf einer Verordnung, der vorsah, dass Unternehmen 10 Arbeitstage Zeit haben, um ein Produkt nach Veröffentlichung bei den Behörden zu registrieren. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2023 01:27 ET (05:27 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.