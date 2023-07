DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck in den USA dürfte im Juni nachgelassen haben. Analysten erwarten, dass nicht nur die Jahresrate der Verbraucherpreise insgesamt, sondern auch die der Kernverbraucherpreise zurückgegangen ist. Aber reicht das, um die US-Notenbank von weiteren Zinserhöhungen abzuhalten? Im Juni 2022 hatte die US-Verbraucherpreisinflation ihr zyklisches Hoch von 9,1 Prozent erreicht. Seither geht sie im Trend zurück und nähert sich auf den ersten Blick tatsächlich dem Inflationsziel der Fed von 2 Prozent: Für diesen Juni erwarten Volkswirte eine Jahresteuerung von 3,1 (Mai: 4,0) Prozent. Allerdings wird diese Rate stark von den Energie- und Nahrungsmittelpreisen beeinflusst. Zur Messung des unterliegenden Inflationsdrucks schauen Analysten unter anderem auf die Lohnentwicklung und auch auf die Kerninflation (ohne die beiden schwankungsanfälligen Preiskategorien Energie und Lebensmittel). Da sieht die Lage weniger günstig aus: Für die Kernteuerung wird zwar auch ein Rückgang erwartet, aber nur auf 5,0 (5,3) Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Realeinkommen Juni 14:30 Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+4,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,3% gg Vj 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.476,00 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.281,50 +0,1% Nikkei-225 32.044,26 -0,5% Hang-Seng-Index 18.875,17 +1,2% Kospi 2.563,42 +0,0% Shanghai-Composite 3.217,28 -0,1% S&P/ASX 200 7.131,90 +0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Blicke sind auf die US-Verbraucherpreise gerichtet, die am frühen Nachmittag europäischer Zeit publiziert werden. Etwas Unterstützung kommt von der Wall Street, die am Vortag mit soliden Aufschlägen den Handel beendete. In Neuseeland hat die Zentralbank erwartungsgemäß den Leitzins unverändert belassen, aber davor gewarnt, dass die Politik noch einige Zeit straff bleiben müsse. Während die Börse in Hongkong ein deutliches Plus von 1,2 Prozent verzeichnet, liegt Schanghai leicht im Minus. In Hongkong treiben Daten, denen zufolge sich das Kreditwachstum in China beschleunigt hat. Vor allem Öl- und Technikwerte gehören zu den Favoriten. In Japan gibt der Nikkei um 0,6 Prozent nach auf 31.999 Punkte, belastet von der fortgesetzten Yen-Stärke. Neben der allgemeinen Dollarschwäche wird die japanische Währung zusätzlich von der Erwartung angetrieben, dass die Bank of Japan in diesem Monat ihre Geldpolitik ändern könnte. In Korea (unverändert) ist von vereinzelten Gewinnmitnahmen die Rede. Teilnehmer berichten von einem flauen Handel mit niedrigem Volumen im Vorfeld der US-Verbraucherpreise. Die Aktie des Elektroauto-Batterieherstellers LG Energy Solution rutscht um 2,9 Prozent ab, weil die Mutter LG Chem plant, Wandelanleihen im Wert von 2 Milliarden Dollar auszugeben. Derweil sagte der Gouverneur der australischen Notenbank, Philip Lowe, dass sein Institut die Tür offenhalte für weitere Zinserhöhungen. Ob diese notwendig seien, hänge von der Entwicklung der Wirtschaft und der Inflation ab. Der Index in Sydney liegt dennoch 0,3 Prozent im Plus.

US-NACHBÖRSE

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.261,42 +0,9% 317,02 +3,4% S&P-500 4.439,26 +0,7% 29,73 +15,6% Nasdaq-Comp. 13.760,70 +0,5% 75,22 +31,5% Nasdaq-100 15.119,06 +0,5% 73,42 +38,2% Di Mo Umsatz NYSE (Aktien) 789 Mio 813 Mio Gewinner 2.280 2.049 Verlierer 691 899 Unverändert 82 101

Freundlich - Neue Wirtschaftsstimuli in China und Hoffnungen auf niedrige Inflationsdaten am Mittwoch hoben die Stimmung. Im Vorfeld der Daten stimmten geringere Inflationserwartungen der Haushalte und niedrigere Gebrauchtwagenpreise die Marktakteure zuversichtlich. Sollte die Inflation am Mittwoch niedriger als gedacht ausfallen, könnte der Zinsgipfel in den USA nahe sein, hieß es. Boeing lieferte im zweiten Quartal 12 Prozent mehr Flugzeuge aus, der Kurs legte um 2,6 Prozent zu. Salesforce schlossen 3,9 Prozent fester, nachdem das Unternehmen Preiserhöhungen angekündigt hatte. Microsoft (+0,2%) kann die 75-Milliarden-Dollar schwere Akquisition von Activision Blizzard (+10%) abschließen, wie eine US-Bundesrichterin entschied. DHP gewannen 6 Prozent. Zwar blieb der PC-Markt im zweiten Quartal schwach, doch schnitt HP besser ab als der Rest der Branche.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,88 +3,0 4,85 45,7 5 Jahre 4,24 -0,5 4,24 23,6 7 Jahre 4,11 -2,1 4,13 14,2 10 Jahre 3,97 -2,8 4,00 9,0 30 Jahre 4,01 -1,9 4,03 4,2

Mit der Spekulation, dass der Zinsgipfel in den USA nah sein könnte, ging es mit den Renditen erneut nach unten. Nur am kurzen Ende stiegen sie im Hinblick auf die als sicher geltende Zinserhöhung am 26. Juli.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1035 +0,3% 1,1007 1,1013 +3,1% EUR/JPY 153,95 -0,4% 154,50 154,97 +9,7% EUR/GBP 0,8511 -0,0% 0,8512 0,8546 -3,8% GBP/USD 1,2965 +0,3% 1,2931 1,2887 +7,2% USD/JPY 139,51 -0,6% 140,37 140,71 +6,4% USD/KRW 1.288,96 -0,1% 1.290,88 1.293,03 +2,1% USD/CNY 7,1877 -0,3% 7,2102 7,2059 +4,2% USD/CNH 7,1904 -0,3% 7,2122 7,2065 +3,8% USD/HKD 7,8289 +0,0% 7,8270 7,8267 +0,3% AUD/USD 0,6724 +0,6% 0,6686 0,6680 -1,3% NZD/USD 0,6229 +0,5% 0,6196 0,6197 -1,9% Bitcoin BTC/USD 30.603,68 +0,1% 30.577,09 30.586,48 +84,4%

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus belastete den Dollar, der Dollarindex büßte 0,3 Prozent ein, der Euro etablierte sich über 1,10 Dollar und der Yen legte weiter zu auf rund 140 je Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,92 74,83 +0,1% +0,09 -5,6% Brent/ICE 79,48 79,4 +0,1% +0,08 -4,5%

US-Öl der Sorte WTI (+2,6%) kletterte auf den höchsten Stand seit dem 1. Mai - Brent (+2,3%) auf das höchste Niveau seit April. Stützend wirkte die Hoffnung auf eine höhere Nachfrage in China, nachdem von dort neue Konjunkturstimuli berichtet worden waren. Aber auch Sorgen vor Angebotsverknappungen durch geringe Investitionen in die Förderung halfen, wie es hieß.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.938,05 1.931,67 +0,3% +6,39 +6,3% Silber (Spot) 23,24 23,15 +0,4% +0,09 -3,0% Platin (Spot) 933,45 929,00 +0,5% +4,45 -12,6% Kupfer-Future 3,79 3,76 +0,8% +0,03 -0,7%

Der Goldpreis (+0,3%) wurde von der Aussicht auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen und vom schwachen Dollar gestützt.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK/KONJUNKTUR USA

Der Präsident der New Yorker Federal Reserve, John Williams, geht davon aus, dass die US-Wirtschaft ihren Tiefpunkt in diesem Zyklus nicht vor 2024 erreichen wird. "Ich habe meine Prognosen für das nächste Jahr sogar ein wenig gesenkt", sagte Williams. "Ich denke, dass die Straffung der Geldpolitik und einige Auswirkungen der Kreditverknappung die Nachfrage im Jahr 2024 belasten werden."

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Die neuseeländische Notenbank hat die Zinsen wie erwartet stabil gelassen bei 5,5 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 14 Jahren. Die RBNZ teilte zudem mit, dass sie ihre straffe Geldpolitik zunächst beibehalten werde.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Der australische Notenbankgouverneur hat in einem seiner letzten öffentlichen Auftritte vor dem Ende seiner Amtszeit im September Details zu geplanten organisatorischen Änderungen bei der Notenbank vorgestellt. Zudem ließ er offen, ob es weitere Zinserhöhungen geben wird.

NORDKOREA

hat nach südkoreanischen Angaben eine ballistische Rakete abschossen. Die Rakete unbekannten Typs sei in das Japanische Meer abgefeuert worden. Nordkorea hatte am Montag mit dem Abschuss jeglicher US-Spionageflugzeuge in seinem Luftraum gedroht.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,0 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,1 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,1 Millionen Barrel.

BOEING

hat im zweiten Quartal 136 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, 12 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

