Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf amerikanische Inflationsdaten.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch erneut einen zweimonatigen Höchststand gegenüber dem US-Dollar markiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1037 Dollar und damit so viel wie zuletzt Anfang Mai. Gegenüber dem Franken hat sich der Euro über Nacht kaum bewegt und wird aktuell zu 0,9687 nach 0,9680 Franken gehandelt. Am Dienstagmittag notierte er noch über 0,97 Fr.

