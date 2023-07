Lange Zeit kam von Jefferies die einzige Verkaufsempfehlung für die Infineon-Aktie. Doch nun gab der letzte Bär seine negative Haltung auf. Analyst Janardan Menon hat in einer Studie zur europäischen Halbleiterbranche Jseine Einschätzung von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel dabei sogar von 28 auf 40 Euro angehoben."Der nächste Aufschwung beginnt", so der Jefferies-Experte. In den kommenden beiden Jahren rechnet er mit starkem Ergebniswachstum und einer massiven Neubewertung ...

