The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.07.2023ISIN NameTHB056010002 I-TAIL CORP. -LOC- BA 1THB056010010 I-TAIL CORP. -FGN- BA 1DE000DK97TJ5 DEKABANK DGZ IHS.6682DE000NLB0QB1 NORDLB MTN 17/23NL0010418810 NEDERLD 13-23XS1733231663 THOMAS COOK FIN.17/23REGSUS962166AS33 WEYERHAEUSER CO. 2023XS1856791873 ABN AMRO BANK 18/23 MTNUS573284AY29 MARIETTA MAT 21/23EU000A1G0EF7 EFSF 19/23 MTNXS2027426027 TIMES CHINA 19/23XS1857091166 KOREA DEV.BK 18/23 MTNXS2027337786 LOGAN GROUP 19/23XS2206380573 AMCO 20/23 MTNUS68389XAS45 ORACLE 13/23XS2190301189 OVERS.CHINE. 20/UND. FLRUS053332AP74 AUTOZONE INC. 2023DE000DZ1H9J9 DZ BANK IS.C54 13/23DE000DK97TG1 DEKABANK DGZ IHS.6681US22822VAJ08 CROWN CASTLE NEW 18/23US30219GAQ10 EXPR.SCRIP.HDG 16/23IT0005185456 C.C.T. 16-23 FLRAT0000A1PE50 OESTERR. 16/23US46124HAA41 INTUIT 20/23XS2198388592 HT TROPLAST REGS 20/25CH0216320710 SWED. EXP. CRED. 13/23MTNUS912828ZY98 USA 20/23ES0000101644 COMUNIDAD MADRID 14-23XS2228240367 E.M.I.S.FIN. 20/23 MTNXS2189778124 DZ BANK IS.A1398XS0953564191 CREDIT AGR. 13/23 MTNXS1795353199 EIB EUR.INV.BK 18/23 FLRXS0953580981 QUEBEC PROV. 13/23 MTNXS0953222550 BNG BK 13/23 MTNES06670509N0 ACS,ACT.CO.SER.INH. -ANR-