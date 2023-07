The following instruments on XETRA do have their first trading 12.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.07.2023Aktien1 US82670P1012 Signify N.V. ADR2 CA2449161025 DeFi Technologies Inc.Anleihen/ETF1 AT0000A35ZQ4 Erste Group Bank AG2 US91282CHM64 United States of America3 XS2641794081 Alperia S.p.A.4 XS2648476302 Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd.5 US892331AQ26 Toyota Motor Corp.6 US892331AR09 Toyota Motor Corp.7 US892331AP43 Toyota Motor Corp.8 DE000A14JZY4 Baden-Württemberg, Land9 DE000HLB4967 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB43A5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB4298 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB4280 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 US59156RCE62 MetLife Inc.14 LU2109787049 Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF