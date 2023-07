Der Goldpreis präsentiert sich fest - ohne gänzlich zu überzeugen. Auch Silber konnte in den vergangenen Tagen leicht zulegen und die Marke von 23 Dollar überwinden. Doch noch liegt einiges an Arbeit vor den Bullen. Der Goldpreis muss 1.960 Dollar, der Silberpreis 24,50 Dollar überwinden, um das Chartbild nachhaltig zu bessern. Heute stehen entscheidende Daten an.Am frühen Nachmittag wird in den USA der Konsumentenpreisindex veröffentlicht (CPI). Dabei handelt es sich wohl um die wichtigsten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...