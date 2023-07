Die preisgekrönte Preisgestaltungsplattform von Pricefx umfasst jetzt auch die Rabattmanagement- und Kollaborationstools von Enable für Lieferanten

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-basierter Preissoftware, hat eine Kooperation mit Enable aufgenommen mit dem Ziel, seine unternehmensweite Preisgestaltungsplattform um branchenführenden Tools für Rabattmanagement und Zusammenarbeit zu erweitern. Enable ist eine Rabattmanagement-Plattform, die B2B-Unternehmen hilft, die Kontrolle über ihre Rabattprogramme zu übernehmen und sie in einen Wachstumsmotor zu transformieren. Durch diese Partnerschaft können Unternehmen das Potenzial von Preisgestaltung und Lieferantenrabatten nutzen, um ihre Gewinne zu steigern und gleichzeitig ihre Gewinnmargen zu schützen.

Angesichts des wachsenden Drucks, den Inflation, Konsolidierung, zunehmende Verbrauchererwartungen und unsichere Wirtschaftsaussichten auf die Anbieter ausüben, wird ein effektives Rabattmanagement immer wichtiger, um Finanzerträge zu maximieren und Geschäftsabschlüsse zu optimieren. Rabattmanagement hilft Unternehmen, schnell auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren, ihre Gewinnmargen zu bewahren, Umsatzpotenziale zu erschließen, eine interne und externe Abstimmung zu erreichen sowie Vertrauen und Loyalität bei Partnern aufzubauen.

"Durch die Erweiterung der Pricefx-Plattform um die Rabattmanagement-Lösung von Enable können Lieferanten nun ihr volles Umsatzpotenzial ausschöpfen", berichtet Ronak Sheth, Chief Executive Officer bei Pricefx. "Diese bahnbrechende Partnerschaft und Lösung bietet Lieferanten einen umfassenden Überblick über die Rentabilität, vom Preis bis zum Rabatt, und die Möglichkeit, Rabattzahlungen und Abgleiche zu automatisieren. Diese innovativen Funktionen werden unsere gemeinsamen Kunden dabei unterstützen, Rentabilität, Kosten und Cashflow auf unkomplizierte Weise zu optimieren."

Mit Pricefx und der branchenführenden Innovation von Enable können B2B-Unternehmen Betriebsexzellenz erreichen, indem sie mithilfe von Daten Preisstrategien entwickeln, die die Rentabilität fördern und zugleich die nötige Flexibilität bieten, um sich an die kontinuierlich evolvierenden Marktbedingungen anzupassen. Die Kombination einer führenden Plattform für Preismanagement und -optimierung mit einem führenden Rabattmanagement stellt die erforderliche Transparenz und Automation bereit, um jedem Kunden den richtigen Preis anzubieten und gleichzeitig die Gewinnmargen zu schützen und Gewinnverluste zu vermeiden. Das bedeutet, dass Unternehmen mehr Geschäftsabschlüsse erzielen, bessere Geschäfte machen und ihren Marktanteil erhöhen können.

"Der schnelle Wandel der Geschäftsbedingungen verlangt von Unternehmen, dass sie ihre Geschäftsperformance voll im Griff haben", so Andrew Butt, Gründer und Chief Executive Officer von Enable. "Datengestützte Preisgestaltungs- und Rabattprogramme fördern nicht nur die Geschäftsabschlüsse, sie verbessern auch die allgemeine Geschäftsperformance und decken ungenutzte Potenziale auf. Gemeinsam unterstützen Enable und Pricefx die gesamte Journey und bieten einen schnellen, flexiblen Weg zu rentablem Wachstum und maximaler Effizienz."

Die Partnerschaft maximiert die Preisgestaltungsmöglichkeiten eines Unternehmens durch eine unkomplizierte Modellierung von Preisszenarien und Rabatten, die über die Pricefx Integration Manager-Technologie verbunden sind. Kunden können ihre Effizienz durch automatische Rückstellungsberechnungen und einfache, überprüfbare Workflows steigern, um komplexe Rabattprogramme und jeden Schritt des Geschäftsprozesses zu verwalten und so optimale finanzielle Ergebnisse zu erzielen.

Durch die Kooperation mit unabhängigen Softwareanbietern wie Enable wird die marktführende Plattform von Pricefx den Kunden beider Unternehmen zugänglich gemacht. Pricefx-Kunden können den umfangreichen Satz vorgefertigter Rabattvorlagen von Enable nutzen, die ohne weitere Anpassungen 95 ihrer Anforderungen erfüllen. Zudem können sie die Technologie von Enable einsetzen, um den Erhalt und die Anmeldung von Rabattansprüchen zu automatisieren, sodass sie schnellere Auszahlungen vornehmen oder Ansprüche geltend machen können. Sie haben die Möglichkeit, sich mit ihren Handelspartnern über Ziele abzustimmen, Daten zu übermitteln und die Fortschritt zu verfolgen, um auf diese Weise die Umsetzung ihrer Ziele gemeinsam anzustreben.

Enable-Kunden können die Pricefx-Funktionen für Preismanagement, Angebotserstellung und Vertragsmanagement nutzen, um ihren gesamten Lead-to-Cash-Zyklus zu optimieren. Die Optian AI-Technologie von Pricefx kann Enable-Kunden bei der Rabattoptimierung unterstützen, und Kunden können die flexible Plattform von Pricefx verwenden, um individuell zugeschnittene Rabattprogramme zu entwickeln.

Weitere Informationen über die Rabattmanagement-Plattform von Enable, die ab sofort für alle Pricefx-Kunden verfügbar ist, finden Sie unter www.enable.com.

Über Enable

Enable hilft Herstellern, Distributoren und Einzelhändlern, die Kontrolle über ihre Rabattprogramme zu übernehmen und diese in einen Wachstumsmotor zu verwandeln. Angefangen bei den Finanz- und Vertriebsteams ermöglicht Enable, die Komplexität von Rabatten mit automatisierten Echtzeitdaten und -einblicken, präzisen Prognosen und einer umfassenden funktionsübergreifenden Abstimmung besser zu bewältigen. So sind Sie und jeder in Ihrem Unternehmen vollständig darüber informiert, wie es um Ihre Rabatte bestellt ist. Darüber hinaus können Sie Enable auf Zulieferer und Kunden ausweiten und ihnen eine gemeinsame Plattform zum Verfassen, Vereinbaren, Ausführen und Verfolgen des Fortschritts von Geschäften bereitstellen.

Über Pricefx

Pricefx ist der führende Anbieter von Preissoftware als Service (Software as a Service, SaaS). Das Unternehmen bietet ein umfassendes Paket von Lösungen, die sich problemlos implementieren lassen, flexibel konfigurierbar und anpassbar sind und schnell erlernbar und einsatzbereit sind. Pricefx bietet eine komplette, auf modernster nativer Cloud-Architektur basierende Preisoptimierungs- und Preismanagement-Plattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und äußerst niedrige Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen jeder Größenordnung in allen Branchen und allen Teilen der Welt. Die Zufriedenheit und Loyalität der Kunden bilden das Fundament des Geschäftsmodells von Pricefx. Für die Herausforderungen von Unternehmen im Bereich der Preisgestaltung ist Pricefx die Cloud-Plattform für Preisoptimierung, Preismanagement und CPQ für "Plan, Price, Profit" dynamische Planung, Preisgestaltung und Rentabilität. Weitere Informationen unter www.pricefx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230711423277/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Cathy Summers

Summers PR für Pricefx

cathy@summers-pr.com

+1 (415) 483-0480