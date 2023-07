Gemeinsam bieten die Unternehmen die leistungsfähigste Plattform für moderne Dateninfrastrukturen

Denodo, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenverwaltung, gab heute seinen Beitritt zur Presto Foundation bekannt, einer gemeinnützigen Organisation, die sich der Überwachung des Open-Source-Projekts Presto widmet und zur Entwicklung der hochleistungsfähigen dezentralen SQL-Abfrage-Engine für die umfassende Datenanalytik beiträgt. Presto bietet wichtige Funktionen für die Ausführung von Abfragen in großem Umfang auf Inhalten, die in Cloud Data Lakes in S3, ADLS und anderen ähnlichen Objektspeicherplattformen verfügbar sind. Denodo hat heute außerdem eine neue eingebettete, angepasste Version von Presto auf Kubernetes angekündigt, die die Abfragen in Big-Data-Szenarien beschleunigt und Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Datenarchitektur unterstützt und die bestehenden MPP-Fähigkeiten erweitert.

Unternehmen suchen weiterhin nach Möglichkeiten, die riesigen Datenmengen zu verwalten und zu analysieren, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Angetrieben durch den Aufstieg von cloudbasiertem Objektspeicher und Execution Engines der neuen Generation haben Data Lakes erheblich an Bedeutung gewonnen, da sie es Unternehmen ermöglichen, Rohdaten aus einer Vielzahl von Quellen zu speichern, zu verarbeiten und mit ELT-Ausführungsmustern zu verfeinern, was eine skalierbare Engine für interaktive Abfragen mit hoher Simultanität bereitstellt. Das Open-Source-Projekt Presto steht seit seiner Gründung bei Facebook an der Spitze der Data-Lake-Entwicklung und hat seine Leistungsfähigkeit in einigen der größten und anspruchsvollsten Implementierungen bei Unternehmen wie Facebook und Uber unter Beweis gestellt.

Als eine der führenden Datenmanagement-Plattformen, die auf Datenvirtualisierungstechnologie und logischen Datenmodellen basiert, bietet die Denodo Platform Funktionen für Datenintegration, Datenschutz, Governance und Datenkatalogisierung. Denodo wird am häufigsten zur Implementierung logischer und dezentraler Datenarchitekturen wie Logical Data Fabric eingesetzt und spielt eine entscheidende Rolle bei Self-Service-Initiativen und dezentralen Prozessen wie Data Mesh.

"Wir betrachten Presto als die perfekte Technologie zur Ergänzung der Denodo-Plattform. Durch die Einbettung einer angepassten Version von Presto in Kubernetes ermöglicht unsere MPP-Engine es Kunden, ihre Data-Lake-Abfragen um ein Vielfaches zu beschleunigen", so Alberto Pan, EVP und CTO bei Denodo. "Als Mitglied der Presto Foundation können wir unsere gemeinsamen Kunden besser unterstützen und bei der Weiterentwicklung von Presto helfen. Wie auch die anderen Partner der Presto Foundation sind wir bestrebt, die Zukunft von Presto im Sinne der Neutralität und Offenheit inspiriert durch die Linux Foundation zu entwickeln. Ich freue mich besonders über zukunftsweisende Initiativen wie die neue Implementierung von C++, Velox und die Unterstützung für Iceberg. Ich bin sehr stolz darauf, Teil dieser wichtigen und dynamischen Community zu sein."

