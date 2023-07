Mainz (ots) -SWR Programmschwerpunkt zum zweiten Jahrestag der Flut in Rheinland-Pfalz im Juli 2023Die Flutkatastrophe an der Ahr und in der Region Trier liegt zwei Jahre zurück. Ein verheerendes Ereignis mit 135 Toten, tausendfach zerstörtem Eigentum, defekter Infrastruktur, kaputter Natur und einer Schadensumme in Höhe von geschätzt 33 Milliarden Euro. Manches ist repariert, doch vieles noch lange nicht geheilt. Der Südwestrundfunk (SWR) berichtet seit der Flutnacht am 14. Juli 2021 kontinuierlich über den Wiederaufbau und hat die Region und ihre Menschen erneut besucht.Ulla Fiebig: Weiterhin an der Seite der Menschen in der RegionSWR Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz, Ulla Fiebig: "Zwei Jahre nach der Katastrophe zeigt sich, mit welch unermüdlicher Kraft viele im Ahrtal ihr Zuhause und ihre Region wiederaufgebaut haben. Es zeigt sich aber auch, dass es noch viel zu tun gibt - bei der Infrastruktur und durchaus auch, wenn es um die Seelen vieler Menschen geht. Das empathisch, konstruktiv, aber auch mit der nötigen professionellen Distanz abzubilden, leitet uns im SWR seit der Katastrophe im Juli 2021. Wir schauen in unseren aktuellen Sendungen, in Doku- und Podcastreihen kritisch hin bei Verantwortlichen. Wir recherchieren weiter zu den Hintergründen der Flut und des Wiederaufbaus. Vor allem aber hören wir den Menschen in unserer Region aufmerksam zu. Jetzt setzen wir dabei wieder einen kräftigen Schwerpunkt auf all unseren Kanälen, damit möglichst viele Menschen in Rheinland-Pfalz, aber auch darüber hinaus mitbekommen, wie es dem Ahrtal und seinen Menschen heute geht."Ahrtal-Podcast und -Reportagereihe: Neue Folgen in ARD Audiothek und MediathekSeit dem 7. Juli 2023 gibt es eine neue Folge des preisgekrönten SWR/WDR-Podcasts "Die Flut - Warum musste Johanna sterben?" (https://www.ardaudiothek.de/sendung/die-flut-warum-musste-johanna-sterben/10619851/) in der ARD Audiothek und anderen Streaming-Plattformen. Zwei Jahre nach der katastrophalen Flut trifft Host Marius Reichert erneut auf Johannas Eltern und fragt, wie sie es schaffen, ihr Leben ohne Johanna neu zu gestalten. Auch zeichnet die Update-Folge die politische Aufarbeitung des letzten Jahres nach. Seit Montag, 10. Juli 2023, ist die Reportagereihe "Ein Dorf baut auf" (https://www.ardmediathek.de/sendung/ein-dorf-baut-auf/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xMzU3) mit der 14. Folge in der ARD Mediathek und auf dem SWR Youtube-Kanal der Landesschau Rheinland-Pfalz online. Reporter:innen aus dem Studio Koblenz begleiten Menschen, die durch die Flutkatastrophe fast alles verloren haben, auf dem Weg zurück in die Normalität. In der neuen Folge "Zwei Jahre nach der Flut" zieht Ortsbürgermeister Alfred Sebastian beim Gang durchs Dorf eine gemischte Bilanz beim Blick auf den Fortschritt beim Wiederaufbau.Programm-Highlights zum zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe im SWR FernsehenDie Reportage "betrifft: Helfer, Hetzer, Held? - Markus Wipperfürth und der Cyberkrieg nach der Ahrtal-Flut" von Thomas Diehl geht am Mittwoch, 12. Juli 2023, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen der Frage nach der digitalen Macht im Ahrtal nach. Der Autor hat über 18 Monate lang beobachtet, wie in der Szene der freiwilligen Helfer:innen die Anfeindungen in den Sozialen Medien eskalierten. Es geht um mögliche Diffamierungen und Schmutzkampagnen im Internet, in die unterschiedliche Helfergruppen verwickelt sind. Die Reisereportage-Reihe "Expedition in die Heimat" wirft am Freitag, 14. Juli 2023, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen mit der Folge "Zurück im Ahrtal" einen touristischen Blick in eine Region, die "wiederbunt" werden will. Mit einem beispiellosen, solidarischen Akt wurde im Tal alles in Bewegung gesetzt und vieles möglich gemacht, damit man das wieder erleben kann: die Radwege, den Rotweinwanderweg, aber auch all jene schönen und geheimnisvollen Orte im Ahrtal.SWR Aktuell Rheinland-Pfalz berichtet live aus DernauZum zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe finden im Ahrtal zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. Die Hauptveranstaltung ist am Freitag, 14. Juli, ab 17 Uhr im Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler geplant, an der auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer teilnimmt. Der SWR streamt live ab 17 Uhr auf swraktuell.de/rp (https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/dossier-hochwasser-flut-katastrophe-rheinland-pfalz-102.html). Die Fernsehnachrichten von SWR Aktuell Rheinland-Pfalz senden ihre Hauptausgabe am 14. Juli 2023 um 19:30 Uhr mit SWR Aktuell-Moderator Sascha Becker live aus Dernau. Das Nachrichtenmagazin geht der Frage des unterschiedlichen Tempos beim Wiederaufbau nach und ob oder inwiefern sich der Hochwasserschutz entlang der Ahr verbessert hat. Menschen aus der Region berichten von ihren Erfahrungen beim Wiederaufbau und wie es ihnen heute geht - als einen weiteren Aspekt gibt eine Seelsorgerin Einblick in ihren Alltag. Im Live-Interview erläutert Dominik Gieler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr, wie bürokratische Hürden beim Wiederaufbau bremsen können.SWR1 Rheinland-Pfalz ist "Unterwegs im Ahrtal"Veit Berthold und Andreas Müller aus dem SWR1 Team sind vom 10. bis 14. Juli unterwegs im Ahrtal (https://www.swr.de/swr1/rp/zwei-jahre-nach-der-flut-unterwegs-im-ahrtal-100.html). Die beiden wandern die Ahr flussabwärts von Insul über Ahrbrück, Altenahr, Rech und Ahrweiler bis nach Bad Bodendorf. Sie wollen die Menschen vor Ort treffen und über die Visionen fürs Ahrtal sprechen. Was die beiden Moderatoren erleben, auf welche Geschichten sie stoßen, über ihre spontanen Begegnungen und Zufallsbekanntschaften - das alles ist die ganze Woche im Programm von SWR1 RP zu hören.Noch mehr Informationen onlineEin vielfältiges Dossier (https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/dossier-hochwasser-flut-katastrophe-rheinland-pfalz-102.html) mit den verschiedenen SWR Programmangeboten und -aktionen zum zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe finden sich auf der Homepage von SWR Aktuell RP Online (https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/dossier-hochwasser-flut-katastrophe-rheinland-pfalz-102.html), u. a. Bildergalerien mit Vorher-Nachher-Ansichten aus den betroffenen Regionen mit Porträts von Menschen vor Ort.Übersicht der SWR Programm-Highlights "Leben nach der Flutkatastrophe"- Podcast "Die Flut - Warum musste Johanna sterben?" (https://www.ardaudiothek.de/sendung/die-flut-warum-musste-johanna-sterben/10619851/), Folge 7 seit 7.7.2023 in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen- "Ein Dorf baut auf" (https://www.ardmediathek.de/sendung/ein-dorf-baut-auf/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xMzU3), Folge 14 ab 10.7.2023, in der ARD Mediathek und auf dem Landesschau Rheinland-Pfalz Youtube-Kanal- SWR1 Rheinland-Pfalz "Unterwegs im Ahrtal" (https://www.swr.de/swr1/rp/zwei-jahre-nach-der-flut-unterwegs-im-ahrtal-100.html), vom 10. bis 14.7.2023 in SWR1 RP- Live-Stream der zentralen Gedenkveranstaltung aus dem Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler am Freitag, 14.7.2023, ab 17 Uhr auf swraktuell.de/rp (https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/dossier-hochwasser-flut-katastrophe-rheinland-pfalz-102.html)- "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz", Livesendung aus Dernau am Freitag, 14.7.2023, 19:30 Uhr im SWR Fernsehen- "Expedition in die Heimat: Zurück im Ahrtal" am 14.7.2023, 20:15 Uhr im SWR FernsehenFotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/leben-nach-der-flutkatastrophe-swr-programmschwerpunktPressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5555928