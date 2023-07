Der DAX setzte seine kleine Gewinnserie am gestrigen Dienstag fort und sattelte weitere 0,8% auf 15.790 Punkte auf. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche insgesamt vier Verlustsitzungen realisieren musste, kommen die Blue Chips aktuell auf eine kleine Gewinnserie von drei Handelstagen in Folge. Dabei startete das Aktienbarometer ...

