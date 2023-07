FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch die jüngste Erholung fortgesetzt. Im frühen Handel ging es um weitere 0,34 Prozent auf 15 844 Zähler nach oben. Nach vier aufeinander folgenden Verlusttagen zu Beginn der vergangenen Woche könnte der Leitindex nun eine ebenso lange Gewinnstrecke hinlegen. Der MDax der mittelgroßen Titel gewann am Morgen 0,17 Prozent auf 27 364 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich ebenfalls etwas fester.

Allerdings könnten die Karten am Nachmittag neu gemischt werden. Dann werden in den USA die Verbraucherpreise veröffentlicht. Diese hätten "das Potenzial, im Alleingang über die Richtung des heutigen Börsentages zu entscheiden", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die entscheidende Zahl sei die Kerninflation, also die Teuerung ohne Energie- und Lebensmittelpreise. "Hier erwarten und befürchten die Börsianer bei der Jahresrate einmal mehr die 5 vor dem Komma", so Altmann./bek/stk

