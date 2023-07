DJ Porsche steigert Halbjahresabsatz um 15 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche hat in den ersten sechs Monaten 167.354 Fahrzeuge verkauft. Das seien 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der Sportwagenhersteller in Stuttgart mit. Damit schwächte sich das Wachstum im zweiten Quartal etwas ab. Für die ersten drei Monate hatte Porsche im April 18 Prozent mehr Absatz gemeldet.

Vor allem in Deutschland und Europa war in der ersten Jahreshälfte die Nachfrage stark - mit Wachstumsraten von 24 und 23 Prozent. In China verkaufte Porsche 8 Prozent mehr Autos, in Nordamerika 12 Prozent.

Beim vollelektrischen Taycan ging der Absatz im Halbjahr sogar um 5 Prozent zurück - nach minus 3 Prozent in den ersten drei Monaten. Das Fahrzeug sei stärker als andere Baureihen "von einer mangelnden Teileverfügbarkeit betroffen", erklärte Porsche.

