Aixtron 4.07% JPHart (SYSATECH): Sehr bullisch äußern sich die Analysten von Jefferies zur Stunde zum europäischen Halbleitersektor. "Der nächste Aufschwung beginnt", schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Halbleiterbranche. In der Studie wird auch Aixtron erwähnt. Der Wert steht schon länger auf der Watchlist konnte jedoch bis Dato den Widerstand von 32 EUR nicht überwinden. Ein nächster Anlauf zur Oberseite scheint aktuell in Vorbereitung. Der Kurs sollte ab jetzt jedoch nicht mehr unter 27 EUR fallen, um das bullische Szenario nicht zu gefährden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...