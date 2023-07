K92 Mining Inc. (ISIN: CA4991131083) mit dem Produktionsergebnis zum zweiten Quartal. Die Finanzergebnisse wird das Unternehmen dann am 10. August 2023 präsentieren. Da man das Produktionsergebnis im Unternehmen stark hervorhebt und der Goldkurs auf einem adäquaten Niveau ist, erwarten wir dann einiges. An der Heimatbörse in Toronto wurde das Ergebnis sehr positiv aufgenommen. So startete man am Montag bei 5,71 CAD in den Handel. Schlusskurs gestern (11.07.23) 6,28 CAD. Ein Kursplus von 0,57 CAD ...

