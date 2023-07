VILNIUS (dpa-AFX) - Die Regierungschefs von Lettland und Estland haben die Beschlüsse des Nato-Gipfels als wichtige Weichenstellungen für ihre Sicherheit gewürdigt. Die absehbare Aufnahme Schwedens in die Nato und die Verabschiedung neuer Verteidigungspläne seien sehr wichtig für den Schutz und die Verteidigung der zu EU und Nato gehörenden Ostseestaaten im Nordosten Europas, sagten Krisjanis Karins und Kaja Kallas am Mittwoch in Vilnius. Die Baltenstaaten grenzen an Russland und teils an Belarus.

"Die Ostsee wird jetzt effektiv zum Nato-Meer werden. Und das hat unglaublich positive Auswirkungen auf die Sicherheit der baltischen Staaten", sagte Karins mit Blick auf den geplanten Nato-Beitritt Schwedens. Wie auch Kallas verwies er darauf, dass die Verteidigung von Estland, Lettland und Litauen geografisch oder militärisch damit nicht mehr nur von der "Suwalki-Lücke" abhängig sei. Hilfe und Nachschub könnte nun auch über die Ostsee bereitgestellt werden.

Bei der sogenannten "Suwalki-Lücke" handelt es sich um einen Korridor auf polnischem und litauischem Gebiet zwischen Belarus und der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad. Im Ernstfall könnte Russland die Baltenstaaten durch dessen Einnahme vom restlichen Nato-Gebiet abschneiden.

Die Verabschiedung von Plänen zur Abwehr von möglichen russischen Angriffen auf das Bündnisgebiet bezeichnete Kallas als "sehr wichtige Entscheidung". "Das bedeutet, dass wir wirklich bereit sind, unser Land vom ersten Zentimeter an, vom ersten Moment an zu verteidigen", sagte die estnische Regierungschefin. Karin betonte: "Die Pläne passen sich der neuen Realität an."/awe/DP/ngu