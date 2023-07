EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie

Rentschler Biopharma SE: Dr. Dominik Kugelstadt startet als Head of Clinical and Commercial Manufacturing



12.07.2023 / 10:00 CET/CEST

Dr. Dominik Kugelstadt startet als Head of Clinical and Commercial Manufacturing bei Rentschler Biopharma Laupheim, 12. Juli 2023 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gab heute die Ernennung von Dr. Dominik Kugelstadt zum Head of Clinical and Commercial Manufacturing bekannt. In dieser Position verantwortet Dominik Kugelstadt alle Teilbereiche der Produktion und berichtet als Mitglied des Site Leadership Teams Laupheim direkt an die Standortleitung. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Herstellung komplexer Biologika sowie umfassenden Kenntnissen aus der Produktionsleitung wird er federführend dazu beitragen, die Qualität des Serviceangebots zu gewährleisten und die Vielfalt der Leistungen bei Rentschler Biopharma weiter auszubauen. Dominik Kugelstadt hat seine Tätigkeit zum 1. Juli 2023 aufgenommen. "Ich freue mich sehr, Dominik Kugelstadt in unserem Team begrüßen zu dürfen," sagte Christiane Bardroff, COO von Rentschler Biopharma. "Als erfahrener Produktionsspezialist ist er mit unserem Kerngeschäft bestens vertraut und bringt insbesondere aus seiner letzten Position in der Produktionsleitung eine beeindruckende und umfassende Expertise mit, die er in der Leitung unseres Manufacturing-Bereichs einsetzen wird. Mit seinem vielseitigen Profil und exzellenten Kenntnissen wird er einen wichtigen Beitrag zu unserem Qualitätsversprechen leisten, um so für unsere Kunden nachhaltig Nutzen zu stiften." Dominik Kugelstadt, Head of Clinical and Commercial Manufacturing, fügte hinzu: "Die Kombination aus Tradition und Nachhaltigkeit sowie die enorme Diversität des Portfolios machen die Arbeit bei Rentschler Biopharma besonders reizvoll. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten und motivierten Team sowie auf bestehende und neue Kunden, mit denen wir gemeinsam an Biopharmazeutika arbeiten, um für Patienten mit schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten neue Behandlungsoptionen oder sogar Möglichkeiten zur Heilung zu schaffen." Dr. Dominik Kugelstadt blickt auf mehr als 13 Jahre Führungserfahrung in leitenden Positionen der biopharmazeutischen Produktion zurück. Vor seinem Wechsel zu Rentschler Biopharma war er mit steigender Führungsverantwortung zunächst bei Genzyme Virotech (später Sekisui Virotech), und dann bei Sanofi tätig. Zuletzt hatte er die Gesamtleitung für Sanofis Mammalian Launch Plant inne, einer Produktionsanlange mit Fokus auf die Herstellung von antikörperbasierten Wirkstoffen, die in klinischen Phase III-Studien evaluiert werden, sowie auf die Herstellung erster Chargen nach der kommerziellen Markteinführung neuer Medikamente. Dort verantwortete er alle Aspekte der Produktion, vom operativen Manufacturing über Infrastruktur, Validierung, Lieferketten und Anlagenerweiterung, bis hin zu Audits und der Vertretung des Unternehmens gegenüber Behörden und anderen Stakeholdern. Dr. Kugelstadt promovierte am Institut für Infektiologie des Universitätsklinikums Heidelberg (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) sowie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, wo er auch sein Diplomstudium in Biologie absolvierte. Über Rentschler Biopharma SE Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich Adenovirus-assoziierter (AAV)-Gentherapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.200 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. Rentschler ATMP Ltd. mit Sitz in Stevenage, UK, ist auf Zell- und Gentherapien spezialisiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com . Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn und Facebook .



Kontakt: Rentschler Biopharma SE

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Senior Director Corporate Communications

Telefon: +49-7392-701-467

communications@rentschler-biopharma.com Medienanfragen: MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu



Für ein hochauflösendes Bild kontaktieren Sie bitte communications@rentschler-biopharma.com .



