Das Fachportal "Supermarkt Inside" (https://www.supermarkt-inside.de/norma-store-check-in-n1/) hat die NORMA-Filiale nahe des Fürther Unternehmenssitzes unter die Lupe genommen - und die Bewertung fällt positiv aus. Vor allem in den Bereichen "Gesamtkonzept", "Preise" und "Sortiment" konnte der Discounter überzeugen.Kundenfreundliches Konzept und umfangreiches SortimentDie moderne Filiale fällt den Testern unter anderem dank der neuen Fassadenverkleidung sowie den bodentiefen Fenstern auf. "Supermarkt Inside" stellt in diesem Zusammenhang auch die Funktionalität des Gebäudes sowie die moderne Ausstattung der Filiale mit mehr als 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche heraus.Doch NORMA überzeugt nicht nur durch das Gebäude: Die Experten des Fachportals legen bei ihrem Storecheck ein Augenmerk auf die kundenfreundliche Platzierung sowie die übersichtliche Auszeichnung der Waren in der untersuchten NORMA-Filiale und heben das vielfältige Sortiment hervor - vom großen Frischebereich über die nahe an der Kasse platzierte Tiefkühl- sowie Obst- und Gemüse-Abteilung bis hin zum umfangreichen Non-Food-Angebot.Das Sortiment des Discounters wurde in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut und durch umfangreiche Bio-Angebote sowie Lebensmittel für alternative Ernährungsformen - vegan, vegetarisch oder beispielsweise glutenfrei - erweitert. Gleichzeitig zeichnet sich NORMA laut "Supermarkt Inside" durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Den Gesamtbeitrag über die NORMA-Filiale in Fürth lesen Sie hier: NORMA - Storecheck (https://www.supermarkt-inside.de/norma-store-check-in-n1/).Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.