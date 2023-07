Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Mittwoch, 16. August 2023, 20.15 UhrAktenzeichen XY... UngelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithileDie Leiche im PlastiksackEin Freizeitskipper entdeckt am Hafen ein Bündel im Wasser. Es ist die Leiche einer unbekannten Frau. Wer ist die Tote? Der vierte Fall der internationalen BKA-Kampagne "Identify Me".Im Fokus von EinbrechernBinnen zwei Jahren wird ein Mann gleich sechs Mal Opfer von Einbrechern. Zufall? Eher nicht - denn der Modus Operandi ist nicht nur speziell, sondern in allen Fällen nahezu identisch.Schock am AbendEin Paar genießt einen spätsommerlichen Abendspaziergang. Im Wald entdecken sie einen schwarzen Müllsack. Sie öffnen ihn - und machen eine grauenvolle Entdeckung.Im Wald verfolgtEine Hundebesitzerin wird von einem Mann über 20 Minuten verfolgt. Sie kann ihn schließlich vertreiben, doch kurz darauf fällt der Fremde eine andere Frau an und vergewaltigt sie.Der XY-Preis 2023: Mutig eingeschrittenEin Mann geht mit seinem Hund Gassi. Plötzlich hört er Schreie einer Frau. Ihm ist klar: Es geht um Leben und Tod. Ohne Zögern schreitet er ein - und ist jetzt für den XY-Preis nominiert."Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5556023