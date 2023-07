Kontinuierliche digitale Transformation schafft mehr Produktivität, Effizienz und Einblicke

AMCS, weltweiter Technologieführer für die Bereiche Umwelt, Abfall, Recycling und Gesundheit und Sicherheit, gab heute die weltweite Einführung des Summer 2023 Release der AMCS Platform bekannt. Das Release bietet wichtige neue Vorteile und Funktionen, darunter:

Order-to-Cash-Automation zur Vereinfachung und Beschleunigung des Cashflows: Optimierte Prozesse helfen Betreibern, Rechnungen schneller und einfacher zu erstellen, sodass sie früher bezahlt werden können, um das Erlebnis für Nutzer und Kunden zu verbessern. Ein neues Modul für das Inkassomanagement bietet eine automatisierte Kreditkontrolle zur Einziehung aller Forderungen.

Maximierte Asset-Nutzung: Das neue Modul Equipment Inventory optimiert die Sichtbarkeit und Kontrolle über Container-Assets, indem es langsam vorankommende Container schnell identifiziert, um ihre Verfügbarkeit zu erhöhen und die Marktnachfrage bedienen zu können. Auf diese Weise wird den Betreibern ermöglicht, den Vertrieb zu optimieren und die Kosten durch den Verlust von Containern zu minimieren.



Wichtige Verbesserungen des Benutzererlebnisses der Transport Solutions Plattform werden die Produktivität von Fuhrparkbetreibern und -planern bei Logistik- und Wartungsprozessen steigern und sie dabei unterstützen, die Nutzung der Unternehmensflotte zu optimieren.

Digitalisierung vom Auftrag bis zur Zahlung: Ein optimierter Prozess wird Recyclingunternehmen ermöglichen, die Tickets für den Kauf von Rohstoffen problemlos zu verwalten. Metallrecycler können Lieferantendaten schnell und einfach erfassen, um die Einhaltung von Regulierungsvorschriften zu gewährleisten. Integrierte, flexible Lieferantenzahlungen unterstützen Bargeld (einschließlich Geldautomaten), Schecks und Zahlungen über Clearingstellen sowie interessante neue digitale Sofortzahlungsarten (mit AMCS Pay) einschließlich Push-to-Debit und Prepaid-Karten. Diese vernetzten, digitalisierten Prozesse werden Einkauf, Compliance, Skalierung, Zahlungen an Lieferanten und finanzielle Aufgaben automatisieren, verbinden und beschleunigen und auf diese Weise Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit steigern.

"Unsere kontinuierlichen Investitionen in Automationsprozesse stehen im Mittelpunkt der AMCS-Plattform. Das Summer '23 Release liefert einen greifbaren Mehrwert für Unternehmen", so Elaine Treacy, Global Product Director bei AMCS. Treacy fügt an: "Neu optimierte ‚Order-to-Cash'-Prozesse unterstützen schnellere Zahlungen bei geringerem Aufwand und senken das Risiko von Zahlungsrückständen und Forderungsausfällen. Unser neues rationalisiertes ‚Purchase to Pay'-Verfahren ermöglicht den Recyclern, Rohstoffe auf effiziente und gesetzeskonforme Weise zu erwerben. Neben Zahlungen an Lieferanten mit Bargeld und Schecks führen wir interessante digitale Zahlungsmöglichkeiten ein."

Die Investition in verbesserte Benutzererlebnisse und eine neue Funktion zur Inventarisierung von Ausrüstung wird den AMCS-Kunden dabei helfen, die Auslastung und den finanziellen Ertrag ihrer Container und Lkw zu erhöhen und dadurch ihren Umsatz zu steigern. Weitere Highlights des Summer Release sind:

Umfassende Integration von AMCS Vision AI in die AMCS-Plattform mit neuen Dashboards für einen verbesserten Einblick sowie Optionen zur automatischen Abrechnung von Ausnahmen wie Überfüllungen und Kontaminierungen

Ein neues Sustentability-Dashboard im AMCS-Kundenportal ermöglicht Kunden, wichtige Kennzahlen zur Nachhaltigkeitsleistung an ihre Endnutzer weiterzugeben

Neue Customer Self-Serve-Funktionen wie die Unterstützung von Interactive Voice Response (IVR) für PCI-konforme Zahlungen und den digitalen Austausch von Dokumenten zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht (GB)

Effizientere Bearbeitung von Privatkundenrechnungen für kommunale Unternehmen und verbesserte Kontrolle des Servicestatus der Kunden in Abhängigkeit von ihrer Zahlungsmoral

Eine neue und verbesserte Online-Kundenschulungs-Plattform der AMCS Academy mit überzeugenderen und attraktiveren Schulungsinhalten

Über die AMCS Group

AMCS, mit Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Australien, ist ein weltweiter Technologieführer für die Umwelt-, Abfall-, Recycling- und Ressourcenindustrie. Wir helfen unseren mehr als 4.000 Kunden, ihre Betriebskosten zu senken, die Anlagenauslastung zu maximieren, die Gewinnmargen zu erhöhen, die Nachhaltigkeit zu fördern und den Kundenservice zu verbessern. Unsere Unternehmenssoftware und SaaS-Lösungen stellen digitale Innovationen für die aufstrebende Kreislaufwirtschaft rund um den Globus bereit. Lesen Sie mehr über AMCS unter www.amcsgroup.com.

