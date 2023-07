Die Aktien von Siemens befinden sich seit dem Abprall am 200er-EMA in einer Erholung und können auch am heutigen Mittwoch weiter ansteigen. Dabei haben die Papiere wie erwartet den 10er-EMA im Tageschart als erste Anlaufmarke erreicht. Gelingt den Papieren hier der Durchbruch nach oben, oder wird im Bereich um den 10er-EMA ein Verlaufshoch erreicht? In der Vortagesanalyse hieß es: "Die Aktien von Siemens könnten nun den 10er-EMA im Tageschart anlaufen, ...

