Verlingue verkündet den Erwerb seiner Mehrheitsbeteiligung bei INSER in Italien ganz im Sinne des strategischen Plans "Verlingue 2024", der den Aufbau einer grossen unabhängigen, europäischen Versicherungsbrokergruppe unter Beibehaltung des familiären Unternehmensgeistes vorsieht. Diese Akquisition auf dem italienischen Markt konsolidiert die Ambitionen des Unternehmens:

Verlingue hat sich für Italien als 5. Standortland entschieden nach Frankreich, Grossbritannien, der Schweiz und Portugal.

INSER ist der siebte Unternehmenserwerb in sieben Jahren auf internationaler Ebene.

Verlingue wird Mehrheitsaktionär des italienischen Versicherungsmaklers INSER, einem der grössten unabhängigen Broker Italiens.

ISA, der historische Aktionär von INSER, hält als Minderheitsaktionär weiterhin einen Kapitalanteil, um das Wachstum von INSER in Italien auch künftig zu unterstützen.

Die 160 Mitarbeitenden von INSER ergänzen die Belegschaft von Verlingue. Verlingue erzielt somit neu 35 seines Umsatzes auf internationaler Ebene.

INSER wurde 1979 in Trient gegründet und ist einer der grössten Versicherungsbroker Italiens. Hauptgeschäft von INSER sind Unternehmensversicherungen und Versicherungen für die öffentliche Hand. Der italienische Versicherungsmakler, der sich durch gezieltes organisches Wachstum und strategische Akquisitionspläne entwickelte, beschäftigt rund 160 Mitarbeitende an acht Standorten in Norditalien (Trient, Parma, Brescia, Mailand, Bergamo, Vicenza, Udine) und Mittelitalien (Rieti).

Verlingue positioniert sich durch diese siebte internationale Akquisition nach dem Erwerb von Unternehmen in der Schweiz (2016, 2017 und 2019), Grossbritannien (2018) und Portugal (2020, 2022) innerhalb von sieben Jahren auf einem weiteren strategisch wichtigen Markt: Italien

Mit diesem Geschäft verfolgt die Adelaïde-Gruppe ihren strategischen Plan 2024 mit der Ambition, ein grosser europäischer, unabhängiger und familiengeführter Versicherungsbroker zu werden, der immer mehr international ausgerichtete Kunden betreut. Das Ziel von Verlingue in Italien ist, ein Referenz-Broker für KMU, Grossunternehmen und die öffentliche Hand zu werden. Dabei kann Verlingue sich auf sein bewährtes Führungsteam stützen.

Verlingue wird Mehrheitsaktionär von INSER. Der historische Aktionär ISA behält eine Minderheitsbeteiligung, um das Wachstum von INSER in Italien weiterhin zu unterstützen.

Giorgio Franceschi, stellvertretender Geschäftsführer von ISA, erklärt: "Wir sind sehr erfreut über diese Partnerschaft. Mit Verlingue haben wir einen international beständigen und glaubwürdigen Partner gefunden, der die neue Entwicklungsphase von INSER einer langjährigen und bedeutenden Tochter von ISA einleitet. Wir haben das Wachstum von INSER stets aktiv unterstützt und werden dies auch weiterhin tun. Die Partnerschaft von Verlingue und ISA bietet eine grosse Chance, Mehrwert zu schaffen, der unseren Kunden, Beschäftigten und der gesamten Region zugutekommt."

Pierpaolo Ruggeri, Geschäftsführer von INSER, kommentiert die Partnerschaft wie folgt: "Das Europa-Projekt von Verlingue ist spannend, hierbei spielt Italien eine strategisch wichtige Rolle. Durch diese Partnerschaft sind wir in der Lage, unsere Entwicklung sowohl durch organisches Wachstum, wie auch durch gezielte Akquisitionen zu stärken, um unsere Marktpositionierung zu konsolidieren und unseren Kunden hochwertigen Service zu bieten."

Benjamin Verlingue, stellvertretender CEO der Adelaïde-Gruppe: "Ich bin sehr erfreut, dass Adelaïde jetzt auch in Italien, dem viertgrössten Versicherungsmarkt Europas, vertreten ist. Dies eröffnet unseren Kundinnen und Kunden, die sich immer stärker international ausrichten, eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Als familiengeführter Versicherungsbroker mit ambitionierter, langfristig ausgerichteter Vision sind wir in einer sich konsolidierender Branche in der Lage, den Teams, die sich uns anschliessen, interessante Zukunftsperspektiven zu bieten. Ich bin sehr erfreut, dass INSER und ISA sich für uns entschieden haben."

Anne-Jacques de Dinechin, CEO von Verlingue: "Unser internationaler Erfolg basiert auf starken lokalen Managementteams in den einzelnen Ländern. Mit der Akquisition von INSER integrieren wir ein engagiertes Expertenteam in unsere Gruppe, das unsere Ambition, ein wichtiger Branchenplayer in Europa zu werden, teilt und unterstützt."

Über Verlingue

Der Versicherungsbroker Verlingue ist eine Tochtergesellschaft der Adelaïde Gruppe mit Spezialisierung auf Unternehmensversicherungen. Es ist der Anspruch von Verlingue, nah bei den Unternehmen zu sein. Das Management ihrer Risiken und die Absicherung ihrer Mitarbeitenden hilft den Kundinnen und Kunden, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, um eine höhere Wertschöpfung generieren zu können.

Mit Niederlassungen in Frankreich, Grossbritannien, der Schweiz, Portugal und Italien sowie über Partnerunternehmen in mehr als 100 Ländern begleitet Verlingue ihre Kundinnen und Kunden beständig, in jeder Situation. Verlingue versteht ihre Risiken und erarbeitet gemeinsam mit ihnen Präventionsmassnahmen und massgeschneiderte Versicherungslösungen.

1 350 Mitarbeitende, davon 550 auf internationaler Ebene

2 350 Mio. € verwaltetes Prämienvolumen

32 Niederlassungen in 5 europäischen Ländern

LinkedIn www.verlingue.fr

Zahlen Fakten zur Verlingue AG in der Schweiz

Anzahl Mitarbeitende: 115 Personen

Betreute Unternehmen: 2'000

Umsatz: 30 Mio. CHF (2022)

Verwaltetes Prämienvolumen: CHF 890 Mio. CHF

www.verlingue.ch

Über INSER

Referenz-Broker für Unternehmensversicherungen und Versicherungen für die öffentliche Hand. Durch seine mehr als 40-jährige Erfahrung auf dem italienischen Markt ist INSER in der Lage, die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher Kundinnen und Kunden zu erfüllen durch ein Team kompetenter Mitarbeitenden, das sich für eine fachgerechte und akkurate Ausarbeitung personalisierter Lösungen einsetzt. Mit acht Niederlassungen in Italien beweist das Unternehmen eine starke Präsenz in der Region, was grosse Kundennähe, und folglich Wertschöpfung, gewährleistet.

160 Mitarbeitende

130 Mio. verwaltetes Prämienvolumen

8 Niederlassungen

www.inserspa.eu

Über ISA

Istituto Atesino di Sviluppo Spa ("ISA") ist eine Holding, die seit mehr als 90 Jahren im Gebiet Trient/Obere Etsch (Südtirol) und den angrenzenden Regionen präsent ist. ISA strebt Unternehmensbeteiligungen an, vornehmlich als Minderheitsaktionär. Durch Investitionen in unterschiedlichen Projekten engagiert sich ISA als langfristiger Partner zur Generierung von Wertschöpfung. Die Investitionen werden sorgfältig und konsequent ausgewählt, um eine nachhaltige Entwicklung bei gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Wachstum sicherzustellen. Durch ein effizientes Beziehungsnetzwerk führt ISA private Kapitalanleger und Finanzinstitute zusammen und schafft auf diese Weise neue Investitions-, Wachstums- und Entwicklungschancen. https://isa.tn.it/

