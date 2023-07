Berlin (ots) -Heute: PresseeventGoodClothesFairPay auf der Berlin Fashion WeekEuropäische Bürgerinitiative für Lieferkettengesetz läuft noch wenige Tage"Wenn der Erfolg des Unternehmens von der Ausbeutung der Arbeitenden abhängt, trägt es zum Kreislauf des Leidens bei." - Nasreen Sheikh, ehm. Kinderarbeiterin in der TextilindustrieDas deutsche Lieferkettengesetz ist jetzt ein halbes Jahr alt. Zeit, Kritik zu üben: Das Gesetz vernachlässigt noch immer die Menschen am Anfang der Lieferkette (https://solidaridad.de/news/lieferkettengesetz-anfang-der-lieferkette-noch-immer-vernachlaessigt/) - die Menschen, die Baumwolle für unsere Stoffe pflücken und unsere Kleidung nähen.Die EU hat die Macht, diese Ungerechtigkeit zu verändern. Ein europäisches Lieferkettengesetz wird jetzt politisch diskutiert. Die Europäische Bürgerinitiative GoodClothesFairPay setzt sich daher dafür ein, dass Kleidung, die wir in der EU kaufen, künftig unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt wird - mit existenzsichernden Löhnen und ohne Kinderarbeit.Fashion Revolution und die NGO Solidaridad sammeln gemeinsam mit weiteren Partner*innen (https://www.goodclothesfairpay.eu/de/supporters)Unterschriften für die Initiative. Bis 19. Juli kann noch unterschrieben werden, um eine kraftvolle Botschaft an die EU Kommission zu senden und politische Veränderung zu erreichen.Heute um 16:15 Uhr diskutieren- Nasreen Sheikh, ehemalige Kinderarbeiterin in der Textilindustrie und Gründerin des Empowerment Collective- Delara Burkhardt, Mitglied des Europäischen Parlaments und engagiert für faire Lieferketten in der Textilindustrie- Anbid Zaman, Ersthelfer*in bei der Rana Plaza Katastrophe, geflüchtet aus Bangladesh und Präsident des The Global Center for LGBTI+ Freedom and Education- Tamar Hoek, Senior Policy Director Nachhaltige Mode bei Solidaridad Europa- Moderation: Carina Bischof, Fashion Revolution Germanyauf der Berlin Fashion Week zur Zukunft der Nachhaltigkeit in der Textilindustrie. Zum Event sind Journalisten vor Ort oder virtuell im Stream herzlich eingeladen. Alle Speaker stehen für Interviews zur Verfügung.Link zum Unterschreiben: https://solidaridad.de/good-clothes-fair-pay/ (https://solidaridad.de/good-clothes-fair-pay/)Livestream ab 16:15Uhr: https://www.instagram.com/solidaridad.de/Hier können Sie Bildmaterial (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lwZAQ-0hNAYGqcsLdi4aGWfX_I5_2oyo) herunterladen.Pressekontakt:Carina BischofTelefon: 0162 865 6381E-Mail: carina.bischof@future.fashionOriginal-Content von: sustentio GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154268/5556119