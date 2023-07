Emittent / Herausgeber: WIWIN GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/ESG

Nachhaltige Investmentplattform WIWIN kooperiert mit Banking-Anbieter Tomorrow



12.07.2023

+++ Tomorrow-Kund/innen erhalten Zugang zu Crowdinvesting-Projekten von WIWIN

+++ Zwei Millionen Euro für "Solaranleihe" in wenigen Wochen eingeworben

+++ Weitere Banken an Zusammenarbeit mit WIWIN interessiert



Seite an Seite für eine grünere Finanzwelt: Die nachhaltige Investmentplattform WIWIN und der Hamburger Banking-Anbieter Tomorrow schließen eine Partnerschaft. Die Kund/innen von Tomorrow erhalten über WIWIN Zugang zu ausgewählten nachhaltigen Crowdinvesting-Projekten, in die sie direkt über die Banking-App investieren können. Der Startschuss der Kooperation fiel im Rahmen eines Solarprojekts im rheinland-pfälzischen Waldböckelheim - und das mit Erfolg: Innerhalb von nur vier Wochen haben WIWIN und Tomorrow über ihre Kund/innen rund zwei Millionen Euro eingesammelt. Weitere Projekte sind in Planung.



Gestartet ist das Crowdinvesting zur "Solaranleihe Waldböckelheim" Mitte Juni. Privatpersonen konnten dabei schon ab einem Betrag von 100 Euro in die Erweiterung eines bereits bestehenden Solarparks in der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde zu einer leistungsstärkeren Freiflächen-Photovoltaikanlage investieren. Durch dieses sogenannte Repowering kann die installierte Leistung des Solarparks insgesamt mehr als verfünffacht werden. Die zukünftigen Stromerträge reichen aus, um rund 1.800 Privathaushalte mit klimafreundlichem Solarstrom zu versorgen und etwa 2.400 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen. Emittentin der Solaranleihe ist die Wi IPP Invest Solar 1. Die maximal erwartete Rendite beträgt 7,5 Prozent p.a.*; die Laufzeit endet am 31. Dezember 2029.



WIWIN sieht großes Potenzial in Zusammenarbeit mit Banken



Dass WIWIN und Tomorrow in so kurzer Zeit rund zwei Millionen Euro über die Crowd einsammeln konnten, zeigt für WIWIN-Geschäftsführer René Theis klar, wie groß die Investitionsbereitschaft der Menschen in Erneuerbare-Energien-Projekte ist: "Wenn wir die Nachhaltigkeitswende mit voller Kraft voranbringen wollen, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Umso mehr freut es mich, dass wir mit Tomorrow für die Solaranleihe einen so starken Partner an unserer Seite gewonnen haben und gemeinsam unsere Ressourcen bündeln."



Im Frühjahr dieses Jahres hat WIWIN in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov eine repräsentative Umfrage unter rund 2.000 Teilnehmer/innen in Deutschland durchgeführt. Demnach geben mehr als zwei Drittel der Befragten an, dass sie beispielsweise gerne in ein Windkraftprojekt in regionaler Nähe investieren würden. Gleichzeitig fühlt sich über die Hälfte der Befragten im Bereich der nachhaltigen Geldanlage von ihrer Bank zu wenig beraten.



"Diesem Thema wollen wir uns bei WIWIN annehmen und dafür sorgen, dass wirklich allen Menschen der Zugang zu nachhaltigen Investments so einfach wie möglich gemacht wird", erklärt René Theis und ergänzt: "Die Kooperation mit Tomorrow ist für uns in diesem Sinne ein großartiger erster Aufschlag. Daran wollen wir nun anknüpfen und sind daher auch mit weiteren Kooperationspartnern aus dem Bankenumfeld im Gespräch und in gezielten Vorbereitungen einer Partnerschaft." Denn auf diese Weise könnte nicht nur dem Bedarf der Menschen nach niedrigschwelligen Investitionsmöglichkeiten im Erneuerbare-Energien-Bereich nachgekommen werden; auch Projektentwickler würden bei der Finanzierung zusätzlich unterstützt.



*inkl. Solarstrompreisbonus. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Über WIWIN

WIWIN ist die führende deutschen Online-Plattformen für nachhaltige Investments mit einer klaren Vision: das Geld auf die gute Seite zu bringen. Das von Energiewendepionier Matthias Willenbacher gegründete Unternehmen vermittelt Kapital an Projektinhaber/innen in den Bereichen Immobilien und Erneuerbare Energien sowie an Gründer/innen mit nachhaltigem Geschäftsmodell. Insgesamt hat WIWIN bereits Kapital in Höhe von mehr als 145 Millionen Euro vermittelt. Seit Frühjahr 2021 bietet das Mainzer Unternehmen den kompromisslos grünen Aktienfonds "WIWIN just green impact!" an, der ausschließlich in Titel mit konsequenter ESG- und Impact-Strategie investiert.



Über Tomorrow

Die Tomorrow GmbH ist der nachhaltige Anbieter für digitales Banking. Tomorrow wurde im Jahr 2018 von Inas Nureldin, Jakob Berndt und Michael Schweikart mit der Vision gegründet, Geld als Hebel für positiven Wandel zu nutzen. Im Produktportfolio finden sich nachhaltige Girokonten und ein am Pariser Klimaabkommen ausgerichteter Investmentfonds.

Als zertifizierte B Corporation orientiert sich Tomorrow an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen und setzt sich für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit ein. Dazu unterstützt es ganzheitlich soziale und klimaschützende Projekte weltweit.



Pressekontakt:

ALIVE Communication GmbH

Jens Secker

Telefon: 0178 5540 627

Mail: presse@wiwin.de









