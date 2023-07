Die voestalpine liefert im Zuge des Ausbaus und der Modernisierung der Autobahn D4 in Tschechien in Summe 100 Kilometer Leitschienen und verbaut rund 2.300 Tonnen Stahl. Kürzlich erfolgte die erste größere Lieferung, die Fertigstellung ist für Herbst 2024 geplant. "Dieses größte Einzelprojekt in der Geschichte des Geschäftsbereichs Straßensicherheit zeigt einmal mehr, dass unsere Kund:innen auf unsere langjährige Expertise in diesem sensiblen Bereich vertrauen", sagt Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG. Mit diesem Auftrag wurde die voestalpine erstmals auch in Tschechien mit der gesamten Projektabwicklung betraut. Für ein weiteres neues Straßenprojekt, die Autobahn D55 vom Osten des Landes bis zur ...

