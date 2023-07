München (ots) -- Ein emotionaler Neuanfang für Harald Glööckler- Trennung, Scheidung, neues Heim - Harald Glööckner hautnah- Dokusoap Auftakt am Mittwoch, 12. Juli um 21:15 Uhr bei RTLZWEIPompööser Serienauftakt für den extravaganten Modedesigner und Geschäftsmann Harald Glööckler. Die neue Dokusoap "Herr Glööckler sucht das Glück" begleitet ihn auf seinem Weg in ein neues Leben - zwischen Verlustangst und Neuanfang. Hinter der seit Jahrzehnten aufgebauten Fassade ist Harald Glööckler ein Mensch mit Ecken und Kanten und einer großen Persönlichkeit, an die er uns nun näher heranlässt als je zuvor. Dabei stets an seiner Seite: Sein geliebter Papillon-Rüde Billy-King. "Herr Glööckler sucht das Glück" läuft jede Woche Mittwoch um 21.15 Uhr bei RTLZWEI.Ein glamouröser Neuanfang - Harald Glööckler ist nach seiner Trennung von Ehemann Dieter Schroth mit Hund Billy-King in eine selbst eingerichtete, luxuriöse Penthousewohnung nach Berlin umgezogen. Mit dem persönlichen Neustart in der deutschen Hauptstadt muss der Kultdesigner seinem Ex-Mann den Scheidungswunsch mitteilen. Ein emotionaler Anruf, welcher die ein oder andere Träne mit sich bringt. Wie konnte es so weit kommen? Diese Frage beantwortet Herr Glööckler dem Publikum ganz offen in der ersten Folge seiner neuen Dokusoap.Auf ein emotionales Tief folgt ein Hoch: In seinem Lieblingsnagelstudio bringt der Modezar neue Farbe in sein Leben: Ein knalliges Fingernageldesign, so genannte "Bitch Nails" müssen her. Auch an Arbeit mangelt es ihm nicht. Der extravagante Designer hat einen neuen Modeauftrag, dem es weder an Strass noch an Glitzer fehlt. Für seinen Kunden gilt es die ersten Kleidermuster zu sichten und anzuprobieren. Wie werden die frisch designten Stücke bei ihm ankommen?Nicht nur emotional, sondern auch körperlich steht für Harald Glööckler viel auf dem Programm. Der Kult-Designer gönnt sich eine medizinische Behandlung mit einer Kurkuma-Infusion. So kann er sich endlich wieder wohlfühlen in seiner Haut. Der "King of Pompöös" setzt nun einen Schritt vor den anderen auf dem Weg in die Unabhängigkeit, mit viel Glamour und Drama, jedoch mit rosigen Aussichten."Herr Glööckler sucht das Glück" - Ausstrahlung ab 12. Juli um 21:15 Uhr, immer mittwochs bei RTLZWEI. Das Format wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100909313