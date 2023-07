EQS-Ad-hoc: ESPG AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Die ESPG AG wird die Emission einer neuen Anleihe 2023/2026 nicht durchführen und beabsichtigt Änderung der Anleihebedingungen ihrer Anleihe 2018/2023



12.07.2023 / 11:02 CET/CEST

Köln, 12. Juli 2023. Der Vorstand der ESPG AG ("ESPG AG" oder "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ESPG AG beschlossen, das am 9. Juni 2023 angekündigte öffentliche Umtauschangebot aufgrund der aus Sicht der Gesellschaft nicht ausreichenden Umtauschquote ihrer Anleihe 2018/2023 und die Emission einer neuen Anleihe 2023/2026 nicht durchzuführen.



Die Gesellschaft beabsichtigt, die Gläubiger der Anleihe 2018/2023 kurzfristig zu einer Gläubigerversammlung einzuladen, in der über eine Änderung der Anleihebedingungen in enger Anlehnung an die im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots angebotenen neuen Konditionen Beschluss gefasst werden soll. Eine Einladung mit den Details zur Gläubigerversammlung wird über den Bundesanzeiger veröffentlicht. Der Gläubigerversammlung soll insbesondere vorgeschlagen werden, die Laufzeit der Anleihe um drei Jahre zu verlängern, den Zinssatz von 6,0% p.a. auf 9,5% p.a. zu erhöhen und den Verpflichtungskatalog anzupassen.



