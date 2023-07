Bremen (ots) -Die Radio Bremen-Talkshow "3nach9" existiert nun schon seit 1974. Doch das gab es in der fast 50-jährigen Geschichte des Formats noch nie: Der Moderator wird vor laufender Kamera hypnotisiert. In der am kommenden Freitag ausgestrahlten neuesten Ausgabe des TV-Klassikers lässt sich Gastgeber Giovanni di Lorenzo trotz Lampenfiebers auf ein spannendes Experiment mit dem bekannten Mentalisten und Autor Timon Krause ein."Ich pass auf dich auf", verspricht Judith Rakers ihrem Moderatorenkollegen, bevor dieser auf seinem Sessel im Studio an der Weser direkt auf Krauses Anweisungen reagiert und im Zuge der Hypnose tatsächlich in eine Art Trance verfällt. Während dieser "beeindruckenden Demonstration" (Judith Rakers) bleibt di Lorenzo zwar ansprechbar, doch er gesteht zugleich: "Ich bin ein bisschen benebelt." Zudem wisse er nicht genau, ob er überhaupt anwesend sei, um dann doch hinzuzufügen: "Aber ich bin da, ja." Auf die nach Auflösung der Hypnose gestellte Frage, inwieweit er dem Mentalisten willenlos ausgeliefert gewesen sei, antwortet di Lorenzo: "Es ist so ein bisschen schwer zu beantworten, aber ich würde sagen: Komplett entmündigt war ich nicht."Timon Krause erläutert: "Hypnose hat viel mit kreativem Denken und mit assoziativem Denken zu tun. Und ganz im Gegenteil zu dem, was allgemein angenommen wird, wonach die 'Schwachen' und 'Dummen' gut zu hypnotisieren sind, ist es genau das Gegenteil: Die Menschen, die oftmals eher überdurchschnittlich intelligent sind, sind besser zu hypnotisieren, weil sie diese assoziative Denke mitbringen." Das Ganze sei im Grunde etwas Ähnliches wie Meditation oder autogenes Training und überdies "kein Zustand, sondern ein zwischenmenschlicher Prozess, bei dem das kritische Denken einen kurzen Moment umschifft wird". Giovanni di Lorenzo prophezeite er abschließend eine angenehme Nachtruhe: "Sobald du in dein Bett fällst, schläfst du so eine erholsame Nacht wie schon lange nicht mehr und startest morgen voller Tatendrang in den Tag."Die vorab aufgezeichnete Sendung wird an diesem Freitag, den 14. Juli 2023 um 22:00 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen und im hr-Fernsehen ausgestrahlt.Die Gäste der aktuellen Ausgabe von "3nach9":Jochen BusseEr bescheinigt sich einen "überperfektionierten Ästhetizismus": der Schauspieler Jochen Busse. Schon mit zwölf Jahren weiß der 1941 in Iserlohn geborene: 'Ich will auf die Bühne.' Sein Berufswunsch wird von seinem Elternhaus nicht akzeptiert, doch er widersetzt sich dem, finanziert seine Schauspielausbildung mit Aushilfsjobs als Autowäscher und Lagerarbeiter und avanciert zu einem der beliebtesten und populärsten Protagonisten der TV-Unterhaltung und des Boulevardtheaters. Zehn Jahre moderierte Busse "7 Tage, 7 Köpfe", feiert Erfolge als Amtsrat Hagen Krause in "Das Amt" und brilliert zuletzt in der Theaterkomödie "Komplexe Väter". Über seine mehr als 60 Jahre andauernde Karriere und welche Lüge ihn sein ganzes Leben lang begleitet, berichtet Busse in der Juli-Ausgabe von 3nach9.Evelyn BurdeckiEntwaffnend authentisch und humorvoll erfrischend ist sie in ihrem Auftreten: Evelyn Burdecki. Sie suchte ihren Traummann im Paradies, schwofte übers Tanzparkett, wurde Dschungel-Königin und bewertete Talente als Jury-Mitglied. "Nicht so schlaue Menschen halten mich für ein Dummchen", hat sie letztens verraten. Aber je mehr sie unterschätzt wird, desto eher kann sie überraschen, weiß die Düsseldorferin. Als Tochter polnischer Eltern, die in der Sicherheits- und Reinigungsbranche arbeiteten, hat sie es in ihrer Kindheit nicht immer leicht gehabt. Was sie von ihnen lernte und auch zurückgab und warum sie drei Berufsausbildungen abbrach, berichtet Evelyn Burdecki bei 3nach9.Bernhard BrinkSpiel, Satz und Sieg... Eigentlich verortet man Bernhard Brink seit mehr als 50 Jahren auf den Schlagerbühnen der Republik. Was viele nicht wissen: 1969 wurde er Jugend-Landesmeister Niedersachsens im Tennis, noch heute spielt der 71-Jährige regelmäßig mit seinem Team vom Tennis-Club 1899 e.V. Blau-Weiss Punktspiele in der höchsten Berliner Liga. Seinem Job ist er auch nach einem halben Jahrhundert treu geblieben: Mit gut fünfzig Albumveröffentlichungen und doppelt so vielen Singles zählt er noch immer zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagerstars. Über mangelnde Auftrittsmöglichkeiten kann sich Bernhard Brink auch in diesem Sommer wahrlich nicht beklagen. Über den Stellenwert von Schlagermusik in der aktuellen Zeit und Geschichten, die ihn mit Dieter Thomas Heck und Rudi Carrell verbinden, berichtet Bernhard Brink bei 3nach9.Susanne FoitzikIm Frühling und Sommer haben sie Hochsaison. Sie säubern Parks und Gärten, pflegen Blattläuse und marschieren auf Futtersuche in Häuser und Wohnungen ein. Die Rede ist von Ameisen. Susanne Foitzik ist eine weltweit anerkannte Koryphäe auf dem Gebiet der Ameisenforschung. Die Biologin forschte schon während ihrer Promotion zum Verhalten und der Evolution von Ameisen, lehrte in den USA und in München und hat aktuell einen Lehrstuhl an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz inne. Bei 3nach9 berichtet die Professorin über die beeindruckenden sechsbeinigen Insekten, die eigene Formen der Arbeitsteilung, Kommunikation und Selbstorganisation entwickelt haben.Christine ThürmerSeit fast 20 Jahren ist sie jetzt unterwegs in der Welt, mehr als 60.000 Kilometer hat sie dabei zu Fuß hinter sich gelassen und gilt damit als "meistgewanderte" Frau der Welt. Die gebürtige Forchheimerin Christine Thürmer wundert sich manchmal selbst über ihre Ausdauer, attestiert sie sich doch Plattfüße, X-Beine und fünf Kilo zu viel auf den Rippen. Die ehemalige Managerin begab sich in einer unfreiwilligen Berufspause auf ihre erste Langstreckenwanderung und fing Feuer. Allein drei Mal ist sie mittlerweile von Mexiko nach Kanada gegangen und hat ganze Kontinente wie Australien und Europa durchquert. Warum die Langstreckenwanderin dabei am liebsten allein unterwegs ist und welche wertvollen Tipps sie Wanderinnen und Wanderern mit auf deren Weg geben kann, berichtet die Abenteurerin bei 3nach9.