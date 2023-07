Marburg/Karlsruhe (ots) -Mit Spaß und Aufklärung gegen ein wachsendes Problem: Immer mehr Menschen, vor allem Kinder, können nicht richtig schwimmen. Eine alarmierende Entwicklung, die sich ändern muss! Ein erster Schritt in die richtige Richtung wurde gestern unternommen: Rund 130 Schülerinnen und Schüler aus dem Raum Gießen kamen am Dutenhofener See zusammen, um dort gemeinsam ihre Schwimmfähigkeit zu verbessern. Beim "Aktionstag für mehr Freiheit und Sicherheit im Wasser" der Water Experience Academy (WEA) machten die Kinder positive und sichere Erfahrungen im See und erhielten wertvolles Wissen zum Erkennen von Risiken und Gefahren sowie zum richtigen Verhalten in Notsituationen.Erster "Aktionstag für mehr Freiheit und Sicherheit im Wasser" in MittelhessenDie Water Experience Academy ist eine Initiative von RESTUBE in Zusammenarbeit mit vielen Vereinen und Förderern, die sich für die Wasserkompetenz von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Erstmals fand der "Aktionstag für mehr Sicherheit im Wasser" in Mittelhessen statt. In Kooperation mit der Gießener Ostschule und engagierten Partnern aus der Region wie dem DLRG Kreisverband Lahn-Dill oder dem Wiesecker Kanu-Club e. V. konnten sich die Schülerinnen und Schüler an neun Stationen ausprobieren. Sie erfuhren Spannendes zu den Themen Schwimmen, Sicherheit sowie Natur und verbesserten ihr Können in Theorie und Praxis.Von Profis lernen: Unterstützung von Schirmherrin und Extremschwimmerin Nathalie PohlDass Kinder und Jugendliche richtig schwimmen können ist auch der Extremschwimmerin Nathalie Pohl wichtig. Sie macht sich in zahlreichen Initiativen für die Schwimmförderung stark und war von Beginn an begeistert vom Aktionstag. Die Marburgerin ist nicht nur strategische Partnerin von RESTUBE, sondern auch Schirmherrin der WEA: "Schwimmkurse sind heutzutage leider Mangelware. Das hat gravierende Auswirkungen, immer weniger Kinder können richtig schwimmen. Ich liebe das Wasser und das damit verbundene Gefühl von Freiheit. Damit man sich darin wohlfühlt, muss man sich aber sicher bewegen können. Es ist mir daher eine Herzensangelegenheit, den Kindern den Spaß am Wasser zu vermitteln." Das Konzept der WEA wurde zum ersten Mal 2022 am Epplesee nahe Karlsruhe als Pilotveranstaltung erprobt. Christopher Fuhrhop, Erfinder von RESTUBE und Gründer der Water Experience Academy, erklärt: "Positive Erlebnisse und Sicherheit im Wasser beginnen mit der Schwimmfähigkeit und dem Bewusstsein, wie man sich dort verhält. Das führt zu Motivation und Inspiration!"Unterschätzte Gefahren in BadeseenDas gemeinsame Engagement von RESTUBE und Nathalie Pohl zahlt sich aus: Die positive Resonanz von Kindern, Lehrern und Eltern ist enorm. Rebekka Ott, Lehrerin an der Ostschule, sagt: "95 Prozent der Kinder haben bisher ausschließlich klares Wasser im Schwimmbad kennengelernt. Und das ist, denke ich, ein riesiges Problem, wenn es dann im jugendlichen Alter an den See geht: Es gibt keinen Beckenrand, die Einschätzung der Tiefe ist schwierig, es kommt zur Überschätzung der eigenen Kräfte. Damit das nicht passiert, bin ich sehr dankbar für den Aktionstag." Dieses Jahr finden insgesamt sieben Aktionstage an Seen in ganz Deutschland statt. Über 2.000 Schülerinnen und Schüler können so einen guten und sicheren Tag an einem Badesee erleben und durch das positive Erlebnis nachhaltig begeistert werden.Die Stationen:Experten aus Bildungseinrichtungen und für Wassersport sowie Rettungsschwimmer der lokalen DLRG-Stelle leiteten die verschiedenen Stationen und füllten diese mit qualifizierten Inhalten.- Freiwassergewöhnung - RESTUBE & OWSK- Einfach Schwimmen - RESTUBE & OWSK- Beachvolleyball - Gießener Ostschule- Kanu (Wiesecker Kanu-Club e.V.) - Manfred Ulmer- Wasserrettung (DLRG Lahn Dill) - Steffen Kunz- Segeln (Segelclub Gießen 84) - Josephine Nietzsch- Wasser und Umwelt - Wassermeister Walter Schäfer- Kreativoase - RESTUBE- Yogastation (Bowen Yoga) - Kerstin GruberÜber RESTUBE:RESTUBE hat es sich zum obersten Ziel gesetzt, alle Aktivitäten im und am Wasser sicherer zu machen. Mit der RESTUBE-Boje hat Christopher Fuhrhop ein Sicherheitssystem geschaffen, das so klein ist, dass man es einfach immer dabei haben kann, und das in einer kritischen Situation für Auftrieb sorgt. RESTUBE wird weltweit von über 400.000 Menschen genutzt und hat bereits mehr als 45 Leben gerettet. Seit 2022 unternimmt Christopher Fuhrhop mit der Water Experience Academy einen weiteren Schritt, um mehr Freiheit und Sicherheit ins Wasser zu bringen. Das Projekt läuft aktuell im Rahmen eines deutschlandweiten Piloten. Ziel ist es, ein breites fortlaufendes Angebot zu bieten, das Menschen jedes Alters einen sicheren Zugang zu Wasser ermöglicht und sie über etwaige Risiken aufklärt. Konkret geht es um die Verbesserung der Schwimmfähigkeit sowie das Freiwasser in all seinen Facetten erlebbar zu machen. Schwimmen lernen soll das Ziel haben, sich sicher und bewusst im Freiwasser bewegen zu können. So öffnet sich die wunderbare Welt des Wassers. Dem Ertrinken, einer der häufigsten tödlichen Unfallursachen, wird dabei entscheidend entgegengewirkt.Über Nathalie Pohl:Nathalie Pohl ist eine deutsche Extremschwimmerin und zweifache Weltrekordhalterin aus Marburg an der Lahn. Sie schwimmt seit ihrem fünften Lebensjahr und hat seitdem zahlreiche internationale Wettbewerbe erfolgreich bestritten. Zudem hat sie bereits sechs der sieben Etappen der "Ocean's Seven" sowie die "Triple Crown of Open Water Swimming" absolviert. Nathalie Pohl wird von Joshua Neuloh und Adam Walker trainiert. Seit 2018 ist Nathalie Pohl strategische Partnerin und Investorin bei RESTUBE. Das Unternehmen hat ein Sicherheitstool fürs Wasser, eine Art Airbag, entwickelt, das Schwimmern und Wassersportlern zusätzlichen Auftrieb bietet, wenn sie ihn brauchen. Nathalie Pohl ist zudem Gründungsmitglied des gemeinnützigen Vereins "Menschen brauchen Menschen e. V.". 