Unterföhring (ots) -Das weiß doch jedes Kind. Stimmt. Und was wissen Prominente wie Meret Becker, Laura Karasek, Katrin Müller-Hohenstein, Ross Antony, Smudo oder Jörg Wontorra noch aus ihrer Grundschulzeit? In der zweiten Staffel der SAT.1-Show "Zurück in die Schule" fühlt Moderator Jörg Pilawa ab Freitag, 25. August 2023, um 20:15 Uhr 16 Stars auf den Wissenszahn. Vor einem strengen Kollegium müssen sie ihre Klugheit sowohl mündlich als auch schriftlich unter Beweis stellen. Je besser ihre Noten, desto mehr Geld gibt es für die Schulkasse der jeweiligen Gastgeber-Grundschule.In der ersten Ausgabe von ZurückindieSchule bereiten die Schüler:innen der Don-Bosco-Montessori-Schule (Düsseldorf) diese vier Promis auf die Grundschulprüfung vor:- Meret Becker: "Ich bin vom Gymnasium geflogen, weil ich zum zweiten Mal eine Klasse wiederholen musste."- Mirja Boes: "In Chemie musste ich immer vorne sitzen, damit mich der Lehrer im Blick hat."- Bastian Bielendorfer: "Ich habe das völlig unterschätzt und erst vor drei Tagen zum Lernen angefangen. Jetzt bin ich überrascht, dass das nicht gereicht hat."- Nelson Müller: "Man denkt, das ist einfach. Grundschule weiß man immer irgendwie. Aber da sind schon ein paar schwere Dinge dabei."Harte Schule: Die prominenten Prüflinge werden jeweils von zwei Kinder-Lehrkräften auf die große Abschlussprüfung vorbereitet. Auf dem Lehrplan: Deutsch, Mathematik, Religionen, Englisch, Sachkunde, Kunst, Sport und Musik. In der Show muss jeder von ihnen zwei mündliche und eine schriftliche Prüfung bestehen. Wer schafft das Grundschuldiplom? Wie viel Geld "erlernen" die Stars für ein Gemeinschaftsprojekt ihrer Gastgeberschule? Vier Grundschullehrer:innen bewerten die Leistungen der Stars bei "Zurück in die Schule"."Zurück in die Schule" wird produziert von Cheerio Entertainment.Die zweite Staffel startet am 25. August 2023, vier Folgen, freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: ZurückindieSchule