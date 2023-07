FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um rund 1 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Mobilfunkanbieters sollte stagniert und der Free Cashflow um rund 6 Prozent zugelegt haben./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2023 / 06:51 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0Z2ZZ5

