Unterföhring (ots) -Wunderbare Neuerung bei "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum": Heidi Klum lädt zur neuen Staffel der erfolgreichen ProSieben-Show alle Menschen ab 18 Jahren ein. Dabei spielt es für die Bewerbung keine Rolle, welchem Geschlecht sich die Bewerber:innen zugehörig fühlen.ProSieben Unterhaltungschefin Natalie Zizler: "GNTM hatte in der letzten Staffel eine klare Message: Jede Frau kann mitmachen. Jedes Alter, jede Konfektionsgröße. Jetzt heißt es außerdem: Jedes Geschlecht. Wir freuen uns auf die vielen Bewerbungen von allen, die bislang noch nicht die Möglichkeit hatten, mit dabei zu sein."Bewerbungsunterlagen können ab sofort unter www.redseven.de/gntm19 hochgeladen werden. Eingeladen sind alle. Die einzige Einschränkung: Man muss mindestens 18 Jahre alt sein.