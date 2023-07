Günstige Dividendenaktien können das Fundament für starke Renditen in der Zukunft sein. Was wirklich preiswert ist und wo Investoren auf eine Value-Falle setzen… tja, daran scheiden sich so manches Mal die Geister. Ich bin überzeugt, dass die Aktien von BB Biotech (WKN: A0NFN3), von Fielmann (WKN: 577220) und der Allianz (WKN: 840400) auf dem jetzigen Kursniveau einen näheren Blick verdient haben. Sehen wir uns das ein wenig näher an. BB Biotech: Günstige Dividendenaktie…?! Bei der Aktie von BB ...

