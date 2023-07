Baden-Baden, Mainz, Stuttgart (ots) -ma 2023 Audio II: 5,46 Millionen Menschen hören im Sendegebiet SWR Radioprogramme / SWR3 weiterhin erfolgreichstes Radioprogramm im SüdwestenBaden-Baden, Mainz, Stuttgart. Der SWR bleibt weiterhin Nummer Eins im Sendegebiet. Täglich schalten 5,46 Millionen Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Radioprogramme des SWR ein. Bundesweit hören 6,50Millionen Menschen Programme des SWR. Das ist die Bilanz der heute (12.07.2023) veröffentlichten Media-Analyse "ma 2023 Audio II".Die wichtigsten Ergebnisse im Detail:SWR1 Baden-Württemberg hören im Land täglich 1,26Millionen Menschen. Es bleibt damit reichweitenstärkstes Landesprogramm in Baden-Württemberg. Bundesweit erreicht SWR1 Baden-Württemberg 1,39 Millionen Hörerinnen und Hörer.SWR1 Rheinland-Pfalz erreicht täglich 496.000 Hörerinnen und Hörer in Rheinland-Pfalz. Im Bundesgebiet hören 675.000 Menschen das Programm.SWR2 erreicht täglich 293.000 Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das Kulturprogramm schalten bundesweit 347.000 Menschen ein.SWR3 ist erneut das beliebteste Radioprogramm des Südwestens. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schalten 2,55 Millionen Hörerinnen und Hörer SWR3 ein. Im Bundesgebiet hören 3,15 Millionen Menschen täglich das Programm.SWR4 Baden-Württemberg erreicht täglich 957.000 Menschen im Land. Bundesweit hat SWR4 Baden-Württemberg 1,03 Millionen Hörerinnen und Hörer.SWR4 Rheinland-Pfalz wird täglich von 308.000 Menschen in Rheinland-Pfalz eingeschaltet. Das Radioprogramm erreicht deutschlandweit 432.000 Menschen.SWR DASDING hören in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz täglich 332.000 Menschen. Bundesweit hat das junge Programm SWR DASDING/ SR UNSERDING täglich 435.000 Hörerinnen und Hörer.SWR Aktuell schalten im Sendegebiet täglich 167.000 Hörerinnen und Hörer ein. Bundesweit hören 187.000 Menschen das Informationsprogramm des SWR.Die ma Audio ist die Leitwährung für die Radionutzung in Deutschland. Die Befragung der "ma 2023 Audio II" wird von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V. (agma) durchgeführt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren.Weitere Informationen unter:http://swr.li/swr-radioprogramme-bleiben-marktfuehrer-im-sendegebietNewsletter: SWR vernetzt (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Pressekontakt: Carina Eckert, Tel. 0711 929 11030, Carina.Eckert@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5556344