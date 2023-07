About You ist dem Anspruch nachgekommen, die Profitabilität dem Wachstum vorzuziehen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 23/24 erreichte das Wachstum von About You mit einem erwartungsgemäßen Anstieg des Umsatzes um 0,6 % im Jahresvergleich einen neuen Tiefpunkt. Wie bereits im Vorquartal zeigten die eingeleiteten Kostenmaßnahmen jedoch Wirkung, so dass das Unternehmen beim adj. EBITDA mit 4,2 Mio. EUR die Gewinnschwelle erreichte, nach einem Minus von 28,8 Mio. EUR vor einem Jahr. Trotz des anhaltenden Drucks auf die Bruttomarge (-3,1 Prozentpunkte gg. Vj.) aufgrund hoher Rabatte und einer Normalisierung der Retourenquoten verbesserte sich die Profitabilität vor allem aufgrund von Kostensenkungen in Marketing und Verwaltung. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 23/24 wurde bestätigt, wobei ein Umsatzwachstum zwischen +1% und +11% und ein ausgeglichenes Ergebnis auf Ebene des bereinigten EBITDA erwartet wird. Die Analysten von AlsterResearch erhöhen ihre Schätzungen für das GJ 23/24 und folgende. Die Experten heben das Kursziel auf EUR 7,30 und stufen die Aktie erneut mit KAUFEN ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ABOUT%20YOU%20Holding%20SE





Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken