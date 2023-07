DJ MARKT USA/Etwas fester vor Verbraucherpreisdaten

Leicht im Plus zeigen sich die Futures auf die großen US-Aktienindizes kurz vor der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten für Juni am heutigen Mittwoch. Anleger setzen darauf, dass sich der Preisauftrieb im vergangenen Monat abgeschwächt hat und die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel nicht mehr ganz so straff anziehen muss. Für Juli wird zwar fest mit einer Zinserhöhung gerechnet, danach könnte die Fed jedoch nach Meinung vieler Marktteilnehmer eine Pause einlegen.

Die Anleger positionierten sich offenbar für einen neuerlichen Rückgang der Gesamt- und Kerninflation, kommentiert SPI Asset Management. Die entscheidende Frage sei, ob die Daten günstiger als erwartet ausfielen und ob die Fed dies dann auch zur Kenntnis nehme.

Aktien von Coty dürften gefragt sein. Die Titel werden vorbörslich noch nicht gehandelt, legten aber im nachbörslichen Handel am Mittwoch um 3,8 Prozent zu. Wie das Wall Street Journal meldet, will Unternehmerin und Influencerin Kim Kardashian die Minderheitsbeteiligung an ihrem Kosmetikunternehmen SKKM by Kim zurückkaufen, die sie vor drei Jahren an Coty verkauft hatte.

Nvidia gewinnen 0,5 Prozent. Der 2016 von Softbank übernommene Chiphersteller Arm möchte Nvidia und Intel (+1%) bei seinem für September geplanten Börsengang als Ankerinvestoren gewinnen, wie die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen schreibt.

