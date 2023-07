DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.480,50 +0,2% +14,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.288,00 +0,2% +35,8% Euro-Stoxx-50 4.322,59 +0,8% +13,9% Stoxx-50 3.911,53 +0,8% +7,1% DAX 15.924,49 +0,8% +14,4% FTSE 7.366,90 +1,2% -2,3% CAC 7.270,22 +0,7% +12,3% Nikkei-225 31.943,93 -0,8% +22,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 131,21 +0,21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,91 74,83 +0,1% +0,08 -5,6% Brent/ICE 79,40 79,40 0% 0 -4,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,40 29,06 -2,3% -0,66 -63,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.934,33 1.931,67 +0,1% +2,66 +6,1% Silber (Spot) 23,18 23,15 +0,1% +0,03 -3,3% Platin (Spot) 937,28 929,00 +0,9% +8,28 -12,2% Kupfer-Future 3,76 3,76 +0,1% +0,01 -0,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Leicht im Plus zeigen sich die Futures auf die großen US-Aktienindizes kurz vor der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten für Juni am heutigen Mittwoch. Anleger setzen darauf, dass sich der Preisauftrieb im vergangenen Monat abgeschwächt hat und die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel nicht mehr ganz so straff anziehen muss. Für Juli wird zwar fest mit einer Zinserhöhung gerechnet, danach könnte die Fed jedoch nach Meinung vieler Marktteilnehmer eine Pause einlegen.

Aktien von Coty dürften gefragt sein. Die Titel werden vorbörslich noch nicht gehandelt, legten aber im nachbörslichen Handel am Mittwoch um 3,8 Prozent zu. Wie das Wall Street Journal meldet, will Unternehmerin und Influencerin Kim Kardashian die Minderheitsbeteiligung an ihrem Kosmetikunternehmen SKKM by Kim zurückkaufen, die sie vor drei Jahren an Coty verkauft hatte.

Nvidia gewinnen 0,5 Prozent. Der 2016 von Softbank übernommene Chiphersteller Arm möchte Nvidia und Intel (+1%) bei seinem für September geplanten Börsengang als Ankerinvestoren gewinnen, wie die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen schreibt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Realeinkommen Juni 14:30 Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+4,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,3% gg Vj 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Vor den US-Inflationszahlen am Nachmittag dominiert an den europäischen Aktienmärkten die Zuversicht. Am Aktienmarkt gehören die Aktien der europäischen Technologieunternehmen (+1,7%) zu den Favoriten, nachdem sich die Analysten von Jefferies positiv zu dem Sektor geäußert und unter anderem Infineon (+3,1%) und STMicro (+3,7%) auf "Hold" von "Underperform" hochgestuft haben. Auf der anderen Seite verliert der Subindex der Reise- und Freizeitaktien 0,2 Prozent. Die Deutsche Bank ist pessimistischer, was die Flugpreise im kommenden Jahr betrifft, und hat Air France (-3,5%) und IAG (-2,6%) auf "Hold" gesenkt und dazu die Kursziele im Sektor nach unten genommen. Lufthansa büßen 1,2 und Easyjet 1,3 Prozent ein. In der dritten Reihe schießen About You um 32 Prozent nach oben. Der Online-Modehändler überraschte im zurückliegenden Quartal ergebnisseitig positiv. Im Fahrwasser geht es für Zalando um 11 Prozent aufwärts. Global Fashion Group steigen um 11 Prozent. Für Asos geht es um 6 Prozent nach oben. Die von Thales (+2,6%) gemeldeten exklusiven Übernahmegespräche mit Cobham Aerospace Communications kommen bei Analysten gut an. Telekom Austria gewinnen 0,2 Prozent. Die Österreicher haben am Vorabend ihre Umsatzwachstumsprognose auf plus 5 Prozent erhöht (bisher: +4%). Als Kritikpunkt wird der unveränderte freie Cashflow gesehen, der von höheren Investitionen gedrückt wird. Im SDAX liegen SFC Energy 1,1 Prozent fester. Der Experte für Brennstoffzellen hat einen Folgeauftrag über 2,5 Millionen Euro aus den Niederlanden erhalten. United Internet verteuern sich um 5,1 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch Redburn Atlantic und FMC um 4,6 Prozent nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1022 +0,1% 1,1032 1,0994 +3,0% EUR/JPY 153,86 -0,4% 153,75 154,49 +9,6% EUR/CHF 0,9681 +0,0% 0,9671 0,9689 -2,2% EUR/GBP 0,8529 +0,2% 0,8511 0,8524 -3,6% USD/JPY 139,60 -0,5% 139,36 140,53 +6,5% GBP/USD 1,2924 -0,1% 1,2962 1,2897 +6,9% USD/CNH (Offshore) 7,1962 -0,2% 7,1918 7,2207 +3,9% Bitcoin BTC/USD 30.672,49 +0,3% 30.689,84 30.709,20 +84,8%

Der Dollar gibt kurz vor Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise leicht nach, weil die Akteure am Devisenmarkt mit einem weiteren Rückgang der Teuerung rechnen. Sollte die Inflation tatsächlich niedrig ausfallen, könnte dies die Spekulation befeuern, dass die US-Notenbank nach der fest erwarteten Zinserhöhung Ende Juli mindestens zunächst einmal die Füße stillhält.

Der Yen profitiert - neben der allgemeinen Dollarschwäche - von Erwartungen, dass die Bank of Japan in diesem Monat ihre Geldpolitik ändern könnte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

In meist engen Grenzen uneinheitlich haben sich die ostasiatischen und australischen Aktienmärkte am Mittwoch präsentiert. Die Blicke waren auf die US-Verbraucherpreise gerichtet, die am frühen Nachmittag europäischer Zeit publiziert werden. Etwas Unterstützung kam von positiven US-Vorgaben. An den chinesischen Börsen ging die Hoffnung auf eine Erholung im zweiten Halbjahr um, befördert von stimulierenden Maßnahmen Pekings. In Hongkong trieben Daten, denen zufolge sich das Kreditwachstum in China beschleunigt hat. Vor allem Öl- und Technikwerte gehörten zu den Favoriten. Anta Sports verteuerten sich um 1,9 Prozent. Die chinesische Sportmarke hat eine Partnerschaft mit Kyrie Irving angekündigt, dem amerikanischen Basketball-Superstar. Die beiden Seiten wollen eine neue Produktlinie entwickeln. Auf dem japanischen Aktienmarkt lastete der festere Yen. In Korea (unverändert) war von vereinzelten Gewinnmitnahmen die Rede. Die Aktie des Elektroauto-Batterieherstellers LG Energy Solution rutschte um 2,9 Prozent ab, weil die Mutter LG Chem plant, Wandelanleihen im Wert von 2 Milliarden Dollar auszugeben. Derweil sagte der Gouverneur der australischen Notenbank, Philip Lowe, dass sein Institut die Tür offenhalte für weitere Zinserhöhungen. Ob diese notwendig seien, hänge von der Entwicklung der Wirtschaft und der Inflation ab. Der Index in Sydney tendierte dennoch etwas fester. Die Minenwerte BHP, Rio Tinto und Fortescue gewannen zwischen 1,6 und 2,5 Prozent. Auch Bankenwerte gingen fester.

CREDIT

Während es an den europäischen Aktienmärkten am Mittwoch nach oben geht, sinken dazu passend die Risikoprämien am Kreditmarkt. Die Anleger setzen offenbar auf eine marktfreundliche Lesung der US-Inflationszahlen am Nachmittag. Die Hoffnung ist, dass die Verbraucherpreise im Juni weiter gesunken sind.

Im Fokus steht dabei insbesondere die Kerninflation, die für die Erwägungen der US-Notenbank die maßgeblichere Größe ist. Die Kernrate wird zwar rückläufig erwartet, die Bewegung nach unten dürfte aber langsamer verlaufen als für die Gesamtinflation mit einer erwarteten Preissteigerung zum Vorjahr um 5,0 nach 5,3 Prozent im Mai. Für die Gesamtinflation wird derweil ein kräftiger Rückgang auf nur noch 3,1 (Mai: 4,0) Prozent erwartet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DHL GROUP

will bis 2028 nach eigenen Angaben 500 Millionen Euro in das Lateinamerika-Geschäft investieren. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte gegenüber Dow Jones Newswires einen entsprechenden Bericht in der Financial Times im Vorfeld einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag europäischer Zeit zur Strategie des Bonner Logistikkonzerns in der Region.

ABOUT YOU

hat im ersten Geschäftsquartal operativ schwarze Zahlen geschrieben und unter dem Strich den Verlust reduziert. Dabei hat der Online-Modehändler und Zalando-Wettbewerber nach eigenen Angaben früher als erwartet die Gewinnschwelle überschritten und deutlich von "strategischen und operativen Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität" in allen Berichtssegmenten profitiert.

CLEARSTREAM

Die Deutsche-Börse-Banktochter Clearstream darf einer EU-Gerichtsentscheidung zufolge weiterhin Dividendenzahlungen im Einklang mit US-Sanktionen gegen den Iran zurückhalten. Der Gerichtshof der Europäischen Union weist die Klage der IFIC Holding AG ab, einer deutschen Gesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, deren Anteile mittelbar vom iranischen Staat gehalten werden. IFIC hält Beteiligungen an verschiedenen deutschen Unternehmen, aus denen ihm Ansprüche auf Dividenden zustehen.

SFC ENERGY

hat einen Folgeauftrag für Brennstoffzellen aus den Niederlanden erhalten. Das Unternehmen wird Zellen im Auftragswert von rund 2,5 Millionen Euro an den Dienstleister Bauwatch liefern. Von der Auftragssumme werden rund 2 Millionen Euro im laufenden Geschäftsjahr umsatzwirksam, der Rest 2024.

PORSCHE

hat in den ersten sechs Monaten 167.354 Fahrzeuge verkauft. Das seien 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit schwächte sich das Wachstum im zweiten Quartal etwas ab. Für die ersten drei Monate hatte Porsche im April 18 Prozent mehr Absatz gemeldet.

AXA

Der Versicherungskonzern Axa prüft einem Agenturbericht zufolge einen Verkauf oder eine Abspaltung seines Schaden-Rückversicherers XL Re. Der französische Konzern schaue sich derzeit verschiedene Optionen an, berichtet Reuters. Eine Transaktion sei nicht garantiert. Axa wollte sich dazu gegenüber Reuters nicht äußern.

BROADCOM

hat für die geplante Milliardenübernahme des Softwareunternehmens VMware eine wesentliche Hürde genommen. Nach einer vertieften Prüfung gab die Europäische Kommission das Vorhaben jetzt gegen Zusagen von Broadcom frei.

DISNEY

prüft nach Angaben von Insidern strategische Optionen für das vor vier Jahren von 21st Century Fox erworbene Star-India-Geschäft, darunter auch einen Verkauf oder die Bildung eines Joint Ventures. Der Unterhaltungskonzern habe mit mindestens einer Bank über Möglichkeiten gesprochen, seinem Indien-Geschäft zu Wachstum zu verhelfen und zugleich einen Teil der Kosten zu übernehmen, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, dem Wall Street Journal.

ILLUMINA

Die EU hat Illumina mit einer Strafe von mehr als 400 Millionen Euro belegt, weil das US-Biotechunternehmen die Übernahme des Krebstestentwicklers Grail vorangetrieben hat, ohne die Entscheidung der europäischen Kartellbehörde über die Genehmigung der Transaktion abzuwarten.

NIKE

Die kanadische Ombudsstelle für verantwortungsvolles Wirtschaften hat Ermittlungen gegen das kanadische Tochterunternehmen des US-Sportartikelherstellers Nike sowie eine kanadische Bergbaufirma wegen möglicher Menschenrechtsverletzungen in China eingeleitet. Die Unternehmen stünden im Verdacht, entlang ihrer Lieferketten von uigurischen Zwangsarbeitern profitiert zu haben, erklärte die Behörde.

THALES

verstärkt sich mit einem Zukauf. Das Unternehmen hat exklusive Verhandlungen über die Übernahme von Cobham Aerospace Communications, einen Spezialisten für Cockpit-Kommunikationssysteme, für einen Unternehmenswert von 1,1 Milliarden US-Dollar aufgenommen. Die Akquisition wird mit Barmitteln finanziert und soll in der ersten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen werden.

