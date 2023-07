Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Drei Säulen für die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Bayern und Albanien

Hatz: "Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Fachkräftesicherung und Weiterbildung - Partnerschaft mit Albanien auf Augenhöhe"



(Tirana, 12.07.2023). Unter der Trägerschaft der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. wurde am heutigen 12. Juli 2023 das vbw Büro der Bayerischen Wirtschaft in Tirana eröffnet. Bei der feierlichen Eröffnung im Beisein von Staatsministerin Melanie Huml sowie der stellvertretenden albanischen Wirtschafts- und Finanzministerin Olta Manjani wies vbw Präsident Wolfram Hatz auf die Bedeutung des Büros hin: "Zusammen mit der vbw Zentrale in München bildet das Verbindungsbüro in Tirana den Brückenkopf zwischen Albanien und Bayern auf Augenhöhe. Unsere Arbeit basiert auf drei Säulen. Die Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Bayern und Albanien bildet die erste Säule. Wir wollen den Handel fördern, den wirtschaftspolitischen Austausch stärken und bayerische Unternehmen bei Investitionen in Albanien unterstützen." Albanien und seine Nachbarstaaten im Westbalkan bieten für die bayerische Wirtschaft an der Schwelle zur EU auch mit dem Ziel der Diversifizierung von Lieferketten vielseitige Chancen.



Daneben setzt sich die vbw mit ihrem Büro für die Förderung der beruflichen Bildung und Weiterbildung in Albanien ein. "In Zusammenarbeit mit beruflichen Schulen und Weiterbildungszentren sollen verschiedene Berufsgruppen künftig vor Ort bedarfsgerecht qualifiziert werden, zum Beispiel mit Unterstützung durch das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft oder die Hochschule der Bayerischen Wirtschaft. Durch Auslandsaufenthalte an bayerischen Hochschulen oder Berufsschulen als auch durch Praktika bei bayerischen Unternehmen sollen die Nachwuchskräfte zudem bei uns in Bayern qualifiziert werden. Ziel ist, den Pool an gut ausgebildeten Fachkräften in Albanien zu erweitern", ergänzt Hatz.



Neben der Förderung der beruflichen Bildung in Albanien sollen albanischen Fach- und Arbeitskräften Beschäftigungsperspektiven in Bayern aufgezeigt werden. "Damit helfen sie unseren Unternehmen nicht nur bei der Bewältigung des Arbeits- und Fachkräftemangels. Sie helfen auch der albanischen Wirtschaft, wenn sie zurückkehren und ihre gesammelten Erfahrungen in den Betrieben vor Ort einbringen können", sagte Hatz. Dabei fördert die vbw mit ihrem Büro das Matching zwischen albanischen Bewerbern und Arbeitgebern in Bayern und unterstützt bei den erforderlichen Verfahren zum Aufenthalt in Bayern. "Als vbw haben wir uns sehr gerne bereit erklärt, das Büro in unserer eigenen Verantwortung zu führen. Dazu haben wir die Gesellschaft zur Förderung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Bayern und Albanien - eine Gesellschaft nach albanischem Recht - gegründet", so Hatz abschließend.



Staatsministerin Melanie Huml ergänzt: "Die Investition der vbw in Albanien zeugt vom großen Interesse und Vertrauen der bayerischen Wirtschaft in die positive Entwicklung des Landes. Gleichzeitig bietet sie die Möglichkeit, Albanien auch in Bayern besser bekannt zu machen. Dieses von der Bayerischen Wirtschaft selbst initiierte und getragene Projekt unterstützen wir natürlich gerne."



Weitere Infos zum Büro auf www.vbw-albania.com (deutsch) bzw. www.vbw-shqiperia.com (albanisch).



