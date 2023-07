Strategische Partnerschaft für die optimierte Durchführung klinischer Studien

Ora Inc., das weltweit führende Auftragsforschungsinstitut (Clinical Research Organizations, CRO) für die Entwicklung von Arzneimitteln und Geräten für die Augenheilkunde, meldete heute eine Kooperation mit der North West London Clinical Trials Alliance (NWL Clinical Trials Alliance), einem Zusammenschluss von Teams für klinische Studien, der in der Region London den Zugang zur klinischen Forschung und deren Qualität verbessern soll.

Diese strategische Kooperation erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem die britische Regierung besonders großen Wert auf innovative Kooperationen legt und eine verstärkte sektorübergreifende Zusammenarbeit fördert. Die Kooperation von Ora und der NWL Clinical Trials Alliance unterstützt direkt diese Initiative, die den Hochschulbereich, die Industrie und den staatlichen britischen Gesundheitsdienst NHS zusammenbringt, um bessere Lösungen anzubieten, welche Lücken beim Zugang der Patienten zu innovativen Therapiemöglichkeiten schließen sollen.

"Ora und die NWL Clinical Trials Alliance verfolgen ein gemeinsames Ziel: den Zugang zur klinischen Forschung in Europa und deren Qualität verbessern", so Stuart Abelson, CEO von Ora. "Die unbestrittene Führungsposition von Ora in der augenheilkundlichen Forschung in Kombination mit der Reichweite und den Beziehungen, welche die NWL Clinical Trials Alliance aufgebaut hat, wird bei unseren Sponsoren für ein höheres Maß an Vertrauen bei der Durchführung europäischer Forschungsstudien in der Früh- und Spätphase sorgen."

Ora und die NWL Clinical Trials Alliance bieten Sponsoren, die die Durchführung von Studien in Europa planen oder in Erwägung ziehen, folgende Leistungen an:

Umfassende Analyse der Länder- und Standortauswahl nebst offenem Feedback auf der Basis einer offenen, ehrlichen Kommunikation mit den Studienzentren

Zugang zu einer vielfältigen Gruppe von Studienteilnehmern, die an neuen Behandlungsmöglichkeiten interessiert sind

Herausragende operative Leistungen, die von erfahrenen, auf Augenheilkunde spezialisierten Mitarbeitenden erbracht werden, welche sich für die schnelle, effiziente, qualitativ hochwertige und kostengünstige Durchführung von Studien einsetzen

"Wir fühlen uns geehrt, mit einem weltweit anerkannten Marktführer in der augenheilkundlichen Forschung zusammenzuarbeiten. Durch die Kooperation mit Ora werden die Behandlungsergebnisse für bisher unterrepräsentierte Patientengruppen verbessert. Zudem bietet sich dadurch auch die Möglichkeit, neue, innovative Wege zu beschreiten, um den Zugang zu klinischen Studien für alle Patienten zu verbessern. Europa ist in der Lage, Medikamente schneller auf den Markt zu bringen und gleichzeitig zum Aufbau eines robusten, nachhaltigen Umfelds für die klinische Forschung außerhalb der USA beizutragen", so Dr. Suki Balendra, Leiterin der NWL Clinical Trials Alliance.

Über Ora Inc.

Ora ist das weltweit führende Full-Service-Unternehmen für die Entwicklung augenheilkundlicher Arzneimittel und Geräte mit Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Australien und Asien. Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kunden seit über 45 Jahren zu mehr als 82 Produktzulassungen verholfen haben. Wir unterstützen ein breites Spektrum von Unternehmen, angefangen bei Start-ups bis hin zu global operierenden Pharma- und Geräteherstellern, bei deren Zielsetzung, ihre neuen Produkte effizient von der Konzeption bis zur Marktreife zu bringen. Die präklinischen und klinischen Modelle, einzigartigen Methoden und globalen Zulassungsstrategien von Ora haben sich bei Tausenden von Projekten in aller Welt bewährt. Wir verfügen über das weltweit größte, erfahrenste Team, das aus Expertinnen und Experten der Augenheilkunde, der Forschung und Entwicklung und aus dem Managementbereich bestehet, um den Wert neuer Produktinitiativen zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.oraclinical.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook und auf LinkedIn

Ora® und das Logo von Ora sind eingetragene Marken von Ora Inc.

Über die North West London Clinical Trials Alliance

Die North West London Clinical Trials Alliance widmet sich der Durchführung kommerzieller und nicht-kommerzieller, gesponserter klinischer Studien und nutzt dabei vorhandene und auch speziell entwickelte Einrichtungen, um Forschungsprojekte sowohl in der Früh- als auch in der Spätphase erfolgreich durchzuführen. Ziel der Allianz ist es, die regionalen Kapazitäten für die Durchführung kommerzieller klinischer Forschungsprojekte zu erhöhen, den Zugang von Patienten zu klinischen Studien zu vereinfachen und zu beschleunigen und Patienten einen frühzeitigen Zugang zu innovativen Behandlungsoptionen und Therapien zu ermöglichen, die beim britischen Gesundheitsdienst NHS noch nicht allgemein verfügbar sind. Wir erreichen dies durch Kooperationen, wobei wir unser Wissen um die Anforderungen und Prioritäten von Life-Science-Unternehmen und unseren starken regionalen Teamgeist dazu nutzen, um zentrenübergreifende harmonisierte Arbeitsabläufe zu erzielen. Die Abteilung für Augenheilkunde des London North West University Healthcare NHS Trust, die der North West London Clinical Trials Alliance angehört, ist in Großbritannien landesweit als einer der führenden Anbieter kommerzieller Studien anerkannt. Sie setzt sich dafür ein, den Zugang zu neuartigen, innovativen Therapiemöglichkeiten für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Großbritannien zu erweitern, damit für diese bessere Behandlungsergebnisse erzielt werden können.

