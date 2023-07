Die Aktien der Deutschen Bank, die den Handel gestern noch mit einen Plus beendet hatten, müssen am Mittwoch in einem ansonsten freundlichen Marktumfeld Einbußen hinnehmen. Unternehmensspezifische Gründe liegen jedoch nicht vor. Vielmehr macht den Papieren des Branchenprimus der schwindende Optimismus der Analysten zu schaffen. Keefe Bruyette & Woods (KBW) etwa haben den Bankentitel auf "Market Perform" herabgestuft. Und auch die HSBC hat das Kursziel - im Rahmen eines bestätigten "Hold"-Rating ...

