Die Siemens Aktie zeigt am Mittwochvormittag eine starke Performance und verzeichnet einen Anstieg von über 2 Prozent. Mit diesem Plus gehört Siemens zu den Gewinnbringern des Tages. Ein Grund für die positive Entwicklung ist die beeindruckende Digitalisierungsstrategie des Industriekonzerns. Digitalisierungsstrategie als Wachstumstreiber für Siemens Siemens hat sich in den letzten Jahren erfolgreich umstrukturiert und sich zu einem modernen Industriekonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...