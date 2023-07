Aufbauend auf den jahrzehntelangen Investitionen von Wipro schafft Wipro ai360 ein durchgängiges Innovationsökosystem mit verantwortungsvolle KI als Kernstück.

Die Investitionen konzentrieren sich auf den Ausbau von KI-, Daten- und Analyselösungen, die Entwicklung neuer Forschungs- und Entwicklungsplattformen sowie den Ausbau der FullStride Cloud und Beratungskompetenzen

Alle 250.000 Mitarbeiter von Wipro erhalten Schulungen zu KI

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und -beratung, meldete heute die Einführung von Wipro ai360ein umfassendes KI-gestütztes Innovations-Ökosystem, das auf den jahrzehntelangen Investitionen von Wipro in künstliche Intelligenz (KI) aufbaut und darauf abzielt, KI in jede Plattform, jedes Tool und jede Lösung zu integrieren, die intern verwendet und Kunden angeboten wird. Mit der Einführung von Wipro ai360 bekundete das Unternehmen auch seine Absicht, in den nächsten drei Jahren 1 Milliarde US-Dollar in die Weiterentwicklung der KI-Kompetenzen zu investieren.

Wipro ai360, dessen Entwicklung durch diese neue Investition vorangetrieben wird, trägt dazu bei, durch die Anwendung von KI und generativer KI eine neue Ära der Wertschöpfung, der Produktivität und der Geschäftsmöglichkeiten einzuleiten.

"Der Bereich der künstlichen Intelligenz entwickelt sich schnell weiter", so Thierry Delaporte, Chief Executive Officer und Managing Director, Wipro Limited. "Vor allem angesichts des Aufkommens der generativen KI erwarten wir einen grundlegenden Wandel für alle Branchen. Neue Geschäftsmodelle, neue Arbeitsweisen, aber auch neue Herausforderungen. Genau aus diesem Grund rückt das ai360-Ökosystem von Wipro verantwortungsvolle KI-Arbeitsweisen in den Mittelpunkt unserer KI-Arbeit. Es soll unseren Talentpool stärken und in allen unseren Betriebsabläufen und Prozessen sowie bei der Erarbeitung von Lösungen für unsere Kunden überall präsent sein. Wir sind bestens für die KI-gestützte Zukunft gerüstet!"

Mit verantwortungsvoller KI als Kernstück bringt Wipro ai360 die 30.000 Wipro-Experten für Datenanalyse und KI mit dem Technologie- und Beratungs-Ökosystem von Wipro aus vier globalen Sparten zusammen. Fähigkeiten in den Bereichen Cloud und Partnerschaften, Daten, Analysen und KI, Design und Beratung, Cybersicherheit sowie Technik werden genutzt, um neue Lösungen zu entwickeln und KI in alle Prozesse und Praktiken zu integrieren. Das neue globale Geschäftsmodell von Wipro ermöglicht Flexibilität, Schnelligkeit und Tiefe in der Leistungserbringung auf einem neuen Niveau.

Darüber hinaus wird das Innovationszentrum Lab45 von Wipro ein Kernstück des Wipro ai360-Ökosystems sein, das Kunden mit den Talenten, der Ausbildung, dem Umfang sowie den Forschungs- und Co-Innovationskompetenzen ausstattet, die sie für eine beschleunigte Einführung von KI benötigen.

Die Investition in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar trägt dazu bei, die KI-, Daten- und Analysefähigkeiten und -grundlagen, die Forschung und Entwicklung sowie die Plattformen von Wipro weiter voranzutreiben, die FullStride Cloud zu verbessern und neue Beratungskompetenzen aufzubauen. So sollen Kunden bei der Anpassung an den Wandel und der Erschließung neuer Werte durch KI unterstützen werden.

Außerdem beschleunigt Wipro über Wipro Ventures Investitionen in wegbereitende Start-ups. Darüber hinaus startet das Unternehmen ein GenAI Seed Accelerator-Programm, das ausgewählten, auf GenAI spezialisierten Start-ups die nötige Schulung bietet, um den Sprung zum Unternehmen zu schaffen.

Zum Erreichen dieser Ziele schult das Unternehmen im Laufe der nächsten 12 Monate alle 250.000 Mitarbeiter in den Grundlagen der KI und dem verantwortungsvollen Umgang mit KI und bietet weiterhin spezielle, fortlaufende Schulungen für Mitarbeiter in KI-spezifischen Funktionen an.

Wipro erarbeitet ein Curriculum, das den gesamten KI-Prozess für verschiedene Rollen abbildet. Die Absolvierung des Curriculums führt zu einer Zertifizierung der Mitarbeiter über die Decentralized Identity Credential Exchange (DICE) ID-Plattform. Wipro veranstaltet auch Hackathons und Challenges auf seiner Talent-Crowd-Plattform Topcoder, um die Mitarbeiter kontinuierlich weiterzubilden.

Weitere Informationen über Wipro ai360 finden Sie unter https://www.wipro.com/ai/

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Beratung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Anforderungen der digitalen Transformation seiner Kunden konzentriert. Mit unserem ganzheitlichen Kompetenzportfolio in den Bereichen Consulting, Design, Engineering und Operations helfen wir unseren Kunden, ihre ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen und zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Mit über 250.000 Mitarbeitern und Geschäftspartnern in 66 Ländern lösen wir das Versprechen ein, unseren Kunden, Kollegen und Gemeinschaften zu helfen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.wipro.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen von Wipro in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, von denen viele von Natur aus ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Wipro liegen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Wachstumsaussichten von Wipro, zu den künftigen finanziellen Betriebsergebnissen sowie zu den Plänen, Erwartungen und Absichten des Unternehmens. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf Schwankungen unserer Erträge, Umsätze und Gewinne, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu managen, vorgeschlagene Unternehmensmaßnahmen abzuschließen, intensiver Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Verträgen mit festen Preisen und festen Zeitrahmen, Kundenkonzentration, Beschränkungen bei der Einwanderung, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Aktivitäten zu managen, geringere Nachfrage nach Technologie in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in den Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Akquisitionen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, der Erfolg der Unternehmen, in die wir strategisch investieren, die Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder dem Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Branche betreffen.

Weitere Risiken, die sich auf unsere künftigen Betriebsergebnisse auswirken könnten, sind in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (United States Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den Jahresberichten auf Formblatt 20-F. Diese Einreichungen sind unter www.sec.gov verfügbar. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftliche und mündliche zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, einschließlich Aussagen, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission und in unseren Berichten an die Aktionäre enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von uns oder in unserem Namen gemacht werden, zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

