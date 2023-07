Die in Riga beheimatete Fintech-Unternehmensgruppe Eleving ist am deutschen Kapitalmarkt gegenwärtig mit zwei Anleihen vertreten. Zum einen mit der fünfjährigen Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2393240887) und zum anderen mit einer zehnjährigen Hybrid-Anleihe 2021/31 (ISIN: XS2427362491) - beide notieren im Open Market der Börse Frankfurt. Eine weitere im Heimatmarkt bergebene Anleihe aus dem Jahr 2021 wird zudem im kommenden Jahr fällig. Modestas Sudnius, CEO der Unternehmensgruppe, stellt uns das Geschäftsmodell, die gegenwärtige Entwicklung sowie die weitere Ausrichtung der Anleihe-Emittentin vor.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Sudnius, stellen Sie uns die Eleving Group doch einmal kurz vor. Was ist Ihr Geschäftsmodell?

Modestas Sudnius: Die Eleving Group ist eines der größten Fintechs mit Sitz in Lettland. Eleving arbeitet mit mehreren Marken in 12 globalen Märkten auf drei Kontinenten. Die Gruppe ist in den Segmenten Fahrzeug- und Konsumentenfinanzierung tätig und verfügt über einen historischen Kundenstamm von über 500.000 Kunden weltweit, wobei das Gesamtvolumen der vergebenen Kredite mehr als 1,35 Milliarden Euro erreicht. Zur Gruppe gehören die Mobilitätsmarken Mogo, Primero, Renti und OX Drive, wobei das Segment Fahrzeugfinanzierung 75 % des Geschäfts ausmacht. Die Konsumentenfinanzierung macht mit Kredo, Sebo und Tigo rund 25 % des Portfolios aus.

Anleihen Finder: Am deutschen Kapitalmarkt waren Sie bereits als Mogo Finance S.A. tätig. Was hat sich durch die Umfirmierung in Eleving verändert? Wo liegt der gegenwärtige Geschäftsfokus und in welchen Regionen/Märkten sind Sie hauptsächlich tätig?

Modestas Sudnius: Die Änderung der Marke ist in erster Linie ein Zeichen für die Reife und Bereitschaft des Unternehmens, seine internen Prozesse zu rationalisieren sowie die Darstellung, wie wir uns mit unserem Produktportfolio mit mehreren Marken gegenüber externen Stakeholdern präsentieren. Die Mission des Unternehmens ist jedoch dieselbe geblieben: leicht zugängliche Finanzierungsprodukte im Bereich Fahrzeug- und Konsumentenfinanzierung anzubieten, durch Produktqualität und Onboarding-Prozesse ein hervorragendes Kundenerlebnis zu schaffen und den Zugang zu Finanzinstrumenten in den von uns vertretenen Märkten zu fördern.

Derzeit ist die Eleving Group in Europa, Asien und in relativ exotischeren Märkten in Ostafrika tätig, wo wir uns auf die Bereitstellung leicht zugänglicher und erschwinglicher Mobilitätsprodukte für KMUs und Selbstständige spezialisiert haben, die von traditionellen Banken normalerweise nicht ausreichend bedient werden. Vor kurzem ...

