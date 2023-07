München (ots) -Privatradio punktet bei junger Zielgruppe: Die im Bayern Funkpaket zusammengeschlossenen bayerischen Lokal- und landesweiten Programme (inklusive ROCK ANTENNE) behaupten laut der ma Audio 2023 II mit 482.000 Kontakten ihren Spitzenplatz bei den 14- bis 49-Jährigen vor ANTENNE BAYERN und Bayern 3. Bemerkenswert zudem: Gerade "junge" private Sender, wie ENERGY München, die Radio-Galaxy-Stationen und das landesweite Programm egoFM, können ihre Reichweite steigern. Insgesamt erreicht Radio in Bayern werktags nach wie vor 76,8 Prozent der Menschen und bleibt damit auf hohem Niveau stabil.Dennoch hat die wachsende Konkurrenz in einer zunehmend fragmentierten Audio-Welt auch Auswirkungen auf das Bayern Funkpaket: 21,9 Prozent der Bevölkerung schalten unter der Woche täglich mindestens ein Programm aus dem Bayern Funkpaket ein (-1,6 Prozentpunkte).Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM): "Lokalradio bleibt auch in einem schwierigen Umfeld relevant - das sind die guten Nachrichten aus der ma Audio 2023 II. Erfreulich ist, dass v.a. Sender mit jüngeren Zielgruppen zulegen können. Dennoch zeigen die Zahlen auch: Ein,weiter so' ist keine Zukunftsstrategie. Gemeinsam mit den Anbietern müssen wir jetzt die Weichen stellen, wie sich Radio in der digitalen Welt noch besser aufstellen und seine Stärken noch sichtbarer machen kann."Die Tabelle mit den Ergebnissen der ma Audio 2023 II finden Sie hier (https://www.blm.de/aktivitaeten/forschung/media_analyse_ma.cfm).Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherin BLMTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5556596