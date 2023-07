Porsche hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Sport- und Geländewagen verkauft. Von Januar bis Juni wurden 167.354 Fahrzeuge ausgeliefert - rund 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der Autobauer am Mittwoch in Stuttgart mitteilte."Nach den ersten sechs Monaten können wir mit unserem Auslieferungsergebnis zufrieden sein", sagte Porsche-Vertriebschef Detlev von Platen laut einer Mitteilung.In Europa und auf dem Heimatmarkt konnte die Porsche AG die meisten Zuwächse verbuchen. In Deutschland ...

