Die Investmentplattform für Musik Sonomo (sonomo.com) gibt ihre Öffnung für die Öffentlichkeit bekannt. Die Plattform demokratisiert den Zugang zu Musikinvestitionen, einer bisher von Brancheninsidern und Spezialfonds beherrschten Anlageklasse mit einem Volumen von 1 Billion $.

Seit seiner Öffnung für die Öffentlichkeit hat das in Amsterdam ansässige Unternehmen eine unglaubliche Resonanz seitens Investoren aus aller Welt erfahren. Die Plattform verzeichnete an einem einzigen Tag erstaunliche 700 Song-"Initial Public Offerings" (IPOs) und festigte damit ihre Position als weltweit größte öffentliche Börse für Musik als Anlageklasse.

Über Sonomo können Anleger "fraktionierte Anteile" an Tausenden von Songs und ETF-ähnlichen "Baskets" handeln. Die Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein breites Spektrum an Genres und Künstlern abdeckt. Die Anleger können sowohl auf neue, eher spekulative Songs als auch auf zeitlose Klassiker von Künstlern wie Gloria Gaynor, Barbara Mason und Edwin Starr zurückgreifen.

Sonomo erhält Lizenzgebühren von über hundert Streaming-Plattformen. Diese Lizenzgebühren werden dann monatlich an die Aktionäre ausgeschüttet. Sonomo ermöglicht Anlegern die korrekte Bewertung von Assets, da es Echtzeitdaten über die Performance von Songs auf Streaming-Plattformen (tägliche Streaming-Analysen, historische Erträge usw.) bereitstellt. Auf der Plattform agieren auch externe Market-Maker, die für Liquidität in den Assets sorgen.

"Dies ist ein bedeutender Wandel im Bereich der alternativen Investitionen. Sie können nun für eine Maklergebühr von 1 in Echtzeit mit Song-Aktien handeln und monatliche "Lizenzgebühr-Dividenden" kassieren, und das zu einem Bruchteil der Kosten und des Zeitaufwands von Private-Equity-Alternativen.","Die Investoren sind auf der Suche nach ertragsstarken Anlagen, die sich in einem inflationären Umfeld bewähren. Parallel dazu entscheiden sich Künstler in einem noch nie dagewesenen Ausmaß für eine unabhängig finanzierte Karriere. Unser Ziel ist es, diesen Wandel für beide Seiten zu erleichtern." Faris Zaher, CEO von Sonomo.

Über Sonomo

Sonomo ist eine Finanzbörse, deren Mission es ist, die Finanzwirtschaft für Musik zu demokratisieren. Dank der automatisierten Verbriefungspipeline der Plattform kann jeder Song in ein investierbares Asset verwandelt werden. Weitere Informationen über Sonomo finden Sie unter sonomo.com.

