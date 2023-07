DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 13. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni *** 08:00 GB/BIP Mai PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,1% gg Vq/ k.A. gg Vj zuvor: +0,1% gg Vq/+0,5% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -14,2 Mrd GBP zuvor: -15,0 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion Mai PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-2,3% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/-1,9% gg Vj 08:00 DE/Insolvenzen April + Schnellindikator Juni 10:00 DE/Fielmann AG, HV 10:00 DE/Südzucker AG, HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt Juli 11:00 DE/IAA Mobility, PK zur diesjährigen Automesse in München ab 4.9 *** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-1,1% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+0,2% gg Vj 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q 13:00 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Pressegespräch bei DHL Group zur Förderung von E-Lkw, Schönefeld 13:00 DE/Regierungs-PK *** 13:30 DE/EZB, Veröffentlichung des Protokolls der Ratssitzung vom 14./15. Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 250.000 zuvor: 248.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe 15:35 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Außenministerin Baerbock, PK während des Besuchs von Infineon, Dresden *** - CN/Handelsbilanz Juni - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - EU/Gipfeltreffen EU-Japan, Brüssel - FI//US-Präsident Biden, Besuch in Finnland ===

